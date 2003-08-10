رژيم صهيونيستي در مورد حمله به حزب الله لبنان تصميم گيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، سايت اينترنتي صهيونيستي يديعوت آحرونوت اعلام كرد ، شوراي امنيتي سياسي اسراييل عصر امروز نحوه واكنش به حمله صبح امروز حزب الله لبنان به منطقه شلومي را بررسي مي كند.

اين روزنامه صهيونيستي تاكيد كرد: به احتمال فراوان نوع واكنش اسراييل به اقدام حزب الله يك اقدام نظامي مشخص خواهد بود.

گفتني است نيروهاي مقاومت حزب الله لبنان در واكنش به تجاوزات پياپي رژيم صهيونيستي و نيز ترور يك عضو برجسته اين جنبش ، صبح امروز منطقه شلومي در شمال فلسطين اشغالي را گلوله باران كردند كه طي آن يك صهيونيست كشته و چهار تن ديگر زخمي شدند.

جنبش حزب الله لبنان نيز ساعاتي پيش از تجاوز مجدد جنگنده هاي رژيم صهيونيستي به حريم هوايي جنوب لبنان خبر داد و نسبت به ادامه اين اقدامات به رژيم صهيونيستي هشدار داد.

اين درحالي است كه فشارهاي فراواني بر سوريه و لبنان براي منحل كردن حزب الله و اخراج نيروهاي اين جنبش كه دژ دفاعي لبنان در مقابل صهيونيستها قلمداد مي شوند، از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي اعمال مي شود. مقامات لبنان ضمن رد تهديدهاي رژيم صهيونيستي بر حمايت خود از جنبش حزب الله به عنوان سمبل مقاومت در اين كشور تاكيد كرده اند.

