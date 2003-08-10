به گزارش خبرگزاري مهر ، سايت اينترنتي صهيونيستي يديعوت آحرونوت اعلام كرد ، شوراي امنيتي سياسي اسراييل عصر امروز نحوه واكنش به حمله صبح امروز حزب الله لبنان به منطقه شلومي را بررسي مي كند.
اين روزنامه صهيونيستي تاكيد كرد: به احتمال فراوان نوع واكنش اسراييل به اقدام حزب الله يك اقدام نظامي مشخص خواهد بود.
گفتني است نيروهاي مقاومت حزب الله لبنان در واكنش به تجاوزات پياپي رژيم صهيونيستي و نيز ترور يك عضو برجسته اين جنبش ، صبح امروز منطقه شلومي در شمال فلسطين اشغالي را گلوله باران كردند كه طي آن يك صهيونيست كشته و چهار تن ديگر زخمي شدند.
جنبش حزب الله لبنان نيز ساعاتي پيش از تجاوز مجدد جنگنده هاي رژيم صهيونيستي به حريم هوايي جنوب لبنان خبر داد و نسبت به ادامه اين اقدامات به رژيم صهيونيستي هشدار داد.
اين درحالي است كه فشارهاي فراواني بر سوريه و لبنان براي منحل كردن حزب الله و اخراج نيروهاي اين جنبش كه دژ دفاعي لبنان در مقابل صهيونيستها قلمداد مي شوند، از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي اعمال مي شود. مقامات لبنان ضمن رد تهديدهاي رژيم صهيونيستي بر حمايت خود از جنبش حزب الله به عنوان سمبل مقاومت در اين كشور تاكيد كرده اند.
در نشست عصر امروز كابينه شارون :
رژيم صهيونيستي در مورد حمله به حزب الله لبنان تصميم گيري مي كند
مقامات رزيم صهيونيستي قرار است عصر امروز يكشنبه در تل آويو براي بررسي چگونگي حمله به نيروهاي حزب الله لبنان نشست ويژه ا ي تشكيل دهند .
به گزارش خبرگزاري مهر ، سايت اينترنتي صهيونيستي يديعوت آحرونوت اعلام كرد ، شوراي امنيتي سياسي اسراييل عصر امروز نحوه واكنش به حمله صبح امروز حزب الله لبنان به منطقه شلومي را بررسي مي كند.
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