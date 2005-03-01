گاردين: مردم انگليس علاقه اي به مشاركت سياسي ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه گاردين، از هر ده نفر انگليسي هشت نفر به سياست هاي داخلي علاقمندند اما بيشتر اين افراد تمايل ندارد خود را در سياست مشاركت دهند و بر چگونگي اداره امور كشور تاثيرگذار باشند.

نتيجه يك نظر سنجي جامع كه ازسوي كميسيون انتخاباتي و جامعه"هانس وارد"منتشر شد، نشان مي دهد دوسوم از افكار عمومي انگليس علاقه دارند درمورد سياست جامعه خود نظر بدهند اما 27 درصد از آنان معتقدند كه بدليل ملاحظات سياسي و محدود يت هاي جامعه نمي توانند چنين كاري را انجام دهند.

طبق اين نظر سنجي فقط يك ششم انگليسي ها فعال سياسي هستند.

كمتر از 45 درصد افكار عمومي احساس مي كنند اطلاعات درست و قابل اتكايي از سياست جامعه خود دارند.

اين نظر سنجي همچنين نشان داد كه درصد بسيار كمي از مردم به مسائل سياسي ملي و بين المللي علاقه مندي دارند و آن را پيگيري مي كنند و بيشتر اين افراد ترجيح مي دهند اخبار منطقه خود را مرتبا دنبال نمايد.

سام يانگر رييس كميسيون انتخاباتي انگليس در اين زمينه گفت: بسياري از افرادي كه مي گويند به سياست علاقه ندارند، در عمل به سياست روي مي آورند. زماني كه از آنها درباره برخي موضوعات كه به ويژه بر زندگي شان تاثير دارد، سوال مي شود، عقيده هاي بسيار محكمي دارند.

به نظر مي رسد با نزديك شدن به انتخابات در انگليس، دولت و مطبوعات وابسته به دولت اين كشور قصد دارند مردم را به موضوعات سياسي و اهميت مشاركت در سرنوشت كشورشان علاقمند سازند.

اما مردم انگليس در نظر سنجي هايي كه اخيرا صورت گرفته اعلام كردند كه با توجه به شرايط كشورشان شرايط براي مشاركت سياسي را مناسب نمي بينند.