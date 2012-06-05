مصری ها اجازه احیای رژیم سابق را نمی دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری العطوان با اشاره به تظاهرات میلیونی امروز مردم مصر نوشت : تظاهرات میلیونی امروز مردم مصر به منزله احیای انقلاب این کشور است و حفظ آن از توطئه هایی است که در اتاقهای سیاه صورت می گیرد.

وی افزود: طبیعی است که مردم مصر از احکام صادره درباره حسنی مبارک، فرزندان و وزیر کشور وی نگران باشند به ویژه اینکه دادگاه ویژه محاکه آنها اقدامی برای روشن کردن هویت قاتلان شهیدان انقلاب مردمی مصر انجام نداد.

العطوان بیان کرد: احکام صادره اقدامی درباره محکومیت فرماندهان پلیس به عمل نیاورد که این بسیار خطرناک است و نوعی اطمینان خاطر برای فرماندهان فعلی پلیس ایجاد می کند تا با خیال آسوده هر اقدامی که مایل باشند انجام دهند.

وی می افزاید: حسنی مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور محکوم به قتل شهیدان نشدند گذشته از آن فرزندان مبارک و وابستگان رژیم وی متهم به فساد مالی به ویژه درباره صدور گاز به اسرائیل تبرئه شدند.

العطوان نوشت : آیا فرزندان مبارک که ثروتهای مردم مصر را غارت کرده اند باید تبرئه شوند در حالی که مردم مصر برای به دست آوردن لقمه نانی برای خانواده خود به شدت گرفتارند؟

وی بیان کرد: اگر بازماندگان رژیم سابق موفق به احیای رژیم سابق شوند مردم علیه آنها دست به قیام می زنند.مردم مصر که امروز دست به تظاهرات میلیونی می زنند آینده مصر را رقم می زنند.

العطوان می افزاید: این مردم مصر هستند که هویت رئیس جمهوری آینده کشورشان را انتخاب می کنند و اجازه احیای رژیم سابق را نمی دهند.

وی بیان کرد: کسی نمی تواند رژیم سابق را احیا کند، زیرا ملت مصر تغییر کرده و به دامان عربی و اسلامی بازگشته است.