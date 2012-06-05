به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری زندان های استان قزوین، بر استقرار نظام جامع آموزش مهارت فنی و حرفه ای در زندان ها تاکید کرد و اظهارداشت: اشتغال برای زندگی سالم و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد: زندگی افراد از طریق کارکردن تامین می شود و بیکاری ابزاری برای تحقق رفتارهای مجرمانه است و جمعیت کیفری زندان ها را افزایش می دهد.
مدیرکل زندانهای قزوین بیان کرد: حرفه آموزی در زندان باعث ایجاد بینشی نو و کسب مهارت های بیشتر شده و انعطاف پذیری زندانیان را در مقابله با فشارهای ناشی از بیکاری و فقر افزایش می دهد.
وی عنوان کرد: بررسی های انجام شده حاکی از آنست که حرفه آموزی در بین زندانیان کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشیده و ضمن ایجاد آرامش جسمی و روانی، آمار تخلفات و آسیب های درون زندان را بطور چشمگیری کاهش داده است.
فراست طلب افزود: بر خلاف تصورات موجود، زندان با ساز و کارهای کاملا تخصصی نسبت به ایجاد باورهای مثبت در بین زندانیان و احساس مسئولیت، غلبه بر ناسازگاری های اجتماعی، ایجاد انگیزش و موفقیت شغلی، برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم تلاش می کند.
مدیرکل زندانهای قزوین یادآورشد: امروز آنچه را که زندانیان برای اشتغال و حرفه آموزی نیاز دارند فراهم شده و امکان فعالیت برای تامین معاش آنها به نحو مطلوبی به وجود آمده است.
وی با اشاره به چشم انداز سند توسعه قضایی اظهارداشت: زندانها وظیفه دارند در راستای افق چشم انداز بیش از پیش نسبت به توسعه رشته های فنی و حرفه ای اهتمام ورزند.
فراست طلب تصریح کرد: در حال حاضر رشته های متنوع فنی و حرفه ای با اولویت و نیازسنجیهای مختلف تعیین شده، اما تا نقطه مطلوب باید گام های بلند تر و سریع تری در این زمینه برداریم.
وی در پایان با اشاره به اولویت های تعیین شده رشته های فنی و حرفه ای مطابق با نیازهای شغلی بیرون از زندان گفت: با توجه به گسترش فرهنگ حرفه آموزی و مهارت آموزی در زندانهای استان بسیاری از زندانیان به فراگیری آموزش های مهارتی علاقمند هستند.
قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای قزوین با اعلام اینکه برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در زندان های قزوین گسترش می یابد گفت: اشتغال برای زندگی سالم و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری زندان های استان قزوین، بر استقرار نظام جامع آموزش مهارت فنی و حرفه ای در زندان ها تاکید کرد و اظهارداشت: اشتغال برای زندگی سالم و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
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