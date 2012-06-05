به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری زندان های استان قزوین، بر استقرار نظام جامع آموزش مهارت فنی و حرفه ای در زندان ها تاکید کرد و اظهارداشت: اشتغال برای زندگی سالم و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.



وی تصریح کرد: زندگی افراد از طریق کارکردن تامین می شود و بیکاری ابزاری برای تحقق رفتارهای مجرمانه است و جمعیت کیفری زندان ها را افزایش می دهد.



مدیرکل زندانهای قزوین بیان کرد: حرفه آموزی در زندان باعث ایجاد بینشی نو و کسب مهارت های بیشتر شده و انعطاف پذیری زندانیان را در مقابله با فشارهای ناشی از بیکاری و فقر افزایش می دهد.



وی عنوان کرد: بررسی های انجام شده حاکی از آنست که حرفه آموزی در بین زندانیان کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشیده و ضمن ایجاد آرامش جسمی و روانی، آمار تخلفات و آسیب های درون زندان را بطور چشمگیری کاهش داده است.



فراست طلب افزود: بر خلاف تصورات موجود، زندان با ساز و کارهای کاملا تخصصی نسبت به ایجاد باورهای مثبت در بین زندانیان و احساس مسئولیت، غلبه بر ناسازگاری های اجتماعی، ایجاد انگیزش و موفقیت شغلی، برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم تلاش می کند.



مدیرکل زندانهای قزوین یادآورشد: امروز آنچه را که زندانیان برای اشتغال و حرفه آموزی نیاز دارند فراهم شده و امکان فعالیت برای تامین معاش آنها به نحو مطلوبی به وجود آمده است.



وی با اشاره به چشم انداز سند توسعه قضایی اظهارداشت: زندانها وظیفه دارند در راستای افق چشم انداز بیش از پیش نسبت به توسعه رشته های فنی و حرفه ای اهتمام ورزند.



فراست طلب تصریح کرد: در حال حاضر رشته ‌های متنوع فنی و حرفه ‌ای با اولویت و نیازسنجی‌های مختلف تعیین شده، اما تا نقطه مطلوب باید گام ‌های بلند تر و سریع ‌تری در این زمینه برداریم.



وی در پایان با اشاره به اولویت های تعیین شده رشته‌ های فنی ‌و ‌حرفه ‌ای مطابق با نیازهای شغلی بیرون از زندان گفت: با توجه به گسترش فرهنگ حرفه ‌آموزی و مهارت‌ آموزی در زندانهای استان بسیاری از زندانیان به فراگیری آموزش‌ های مهارتی علاقمند هستند.