فرودگاه کلاله افتتاح شد اما هنوز به بهره برداری نرسیده است!

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به اتفاق مسئولان گلستان از جلمه استاندار و مدیرکل فرودگاههای استان پیگیر هستیم تا هر چه زودتر این طرح به بهره برداری رسد.
وی اظهار داشت: همچنین در تلاشیم تا خدمات مسئولان فرودگاههای کشور برسیم و بهره برداری از فرودگاه کلاله را پیگیری کنیم.
وی از وزارت راه و شهرستازی درخواست کرد تا نسبت به بهره برداری فرودگاه کلاله تسریع داشته باشد.
رجبی گفت: با بهره برداری فرودگاه کلاله رویای 20 ساله مردم حوزه های انتخابیه جامعه عمل پوشانده می شود.
این نماینده مجلس درباره مشکلات بهره برداری نشدن فرودگاه کلاله گفت: از نظر زیرساختها مشکلی وجود ندارد و فقط قراردادها با شرکتهاست که به گفته مسئولان امر در حال انجام مراحل پایانی است.
رجبی مسئله سوخت را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: تا جاییکه مسئولان مطرح می کنند این مشکل نیز در حال رفع شدن است.
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