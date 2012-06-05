رجبی در گفتگو با مهر: فرودگاه کلاله افتتاح شد اما هنوز به بهره برداری نرسیده است!

کلاله - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش گفت: فرودگاه کلاله با گذشت یکماه از افتتاح هنوز بهره بردرای نشده و پروازی در آن صورت نگرفته است.