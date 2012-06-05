  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

رجبی در گفتگو با مهر:

فرودگاه کلاله افتتاح شد اما هنوز به بهره برداری نرسیده است!

فرودگاه کلاله افتتاح شد اما هنوز به بهره برداری نرسیده است!

کلاله - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش گفت: فرودگاه کلاله با گذشت یکماه از افتتاح هنوز بهره بردرای نشده و پروازی در آن صورت نگرفته است.

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به اتفاق مسئولان گلستان از جلمه استاندار و مدیرکل فرودگاههای استان پیگیر هستیم تا هر چه زودتر این طرح به بهره برداری رسد.

وی اظهار داشت: همچنین در تلاشیم تا خدمات مسئولان فرودگاههای کشور برسیم و بهره برداری از فرودگاه کلاله را پیگیری کنیم.

وی  از وزارت راه و شهرستازی درخواست کرد تا نسبت به بهره برداری فرودگاه کلاله تسریع داشته باشد.

رجبی گفت: با بهره برداری فرودگاه کلاله رویای 20 ساله مردم حوزه های انتخابیه جامعه عمل پوشانده می شود.

این نماینده مجلس درباره مشکلات بهره برداری نشدن فرودگاه کلاله گفت: از نظر زیرساختها مشکلی وجود ندارد و فقط قراردادها با شرکتهاست که به گفته مسئولان امر در حال انجام مراحل پایانی است.

رجبی مسئله سوخت را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: تا جاییکه مسئولان مطرح می کنند این مشکل نیز در حال رفع شدن است.

وی تاکید کرد: بهره برداری از فرودگاه کلاله در پیشرفت و توسعه منطقه و سرمایه گذاری در حوزه تاثیر گذار است.
 
فرودگاه کلاله 11اردیبهشت ماه سالجاری با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.                                                                                                                      
 
کد مطلب 1618710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها