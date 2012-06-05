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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

تدوین آیین نامه اجرایی پرداخت وام مسکن به خبرنگاران

تدوین آیین نامه اجرایی پرداخت وام مسکن به خبرنگاران

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین آیین نامه اجرایی پرداخت وام مسکن به خبرنگاران خبر داد و گفت: این آیین نامه از سوی بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می‌شود.

 محمد جعفر محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرداخت وام به خبرنگاران افزود: به منظور پرداخت وام مسکن ابتدا باید آیین نامه اجرایی آن توسط نهادهای ذیربط تهیه و پس از آن به وزارت ارشاد برای پرداخت ابلاغ شود.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه مصوبه دولت در مورد پرداخت وام مسکن از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، تاکید کرد: زمان پرداخت وام مسکن به خبرنگاران هنوز مشخص نشده است اما در حال پیگیری این موضوع هستیم.
 
محمد زاده در مورد سهمیه در نظر گرفته شده برای خبرنگاران نیز گفت: در مرحله اول 5 هزار نفر در نظر گرفته شده است که همین مقدار نیز سهمیه خوبی است و چنانچه سالی 5 هزار وام مسکن به خبرنگاران ارائه شود تمام آنان طی چند سال وام دریافت خواهند کرد.
 
بر اساس مصوبه دولت، مبلغ این تسهیلات برای ساخت مسکن 450 میلیون ریال و برای خرید مسکن 300 میلیون ریال تعیین شده است و نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی این تسهیلات 12 درصد است که مابه التفاوت آن با نرخهای مصوب بانک مرکزی از محل یارانه سود بانکی در بودجه سالانه تأمین می شود.
 
 
کد مطلب 1618716

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