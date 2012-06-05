2هزار و 386نفر در کانون فکری پرورشی فیروزکوه عضویت دارند

سیده خدیجه حسینی که از سال 49 عضو این کانون و در حال حاضر نیز رئیس این کانون است در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلاس های آموزشی، فرهنگی و هنری این کانون برای سنین چهار تا 16 سال شامل دوره های شعر، قصه، نقاشی، سفال و خوشنویسی است.

وی به برگزاری برنامه های اوقات فراغت از جمله اردوهای یک روزه، کارهای پژوهشی، شرکت در جشنواره های استانی، نمایش فیلم، کلاس های روخوانی، قصه گویی، شعر خوانی و نمایش خوانی اشاره کرد.

ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در خانواده ها از اهداف کانون است

این مسئول عنوان کرد: هدف اصلی این کانون ترویج مطالعه به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در خانواده ها است و کتاب های این مرکز دارای تنوع بسیار است.

وی اضافه کرد: هر دو ماه یکبار زیر نظر کمیته بررسی کتاب، کتاب های جدیدی به این مرکز اضافه می شود و همچنین 16 هزار و 800 جلد کتاب در این کانون وجود دارد.

حسینی با اشاره به اینکه گروه سنی الف- ب- ج- د- ه مهمان این کانون هستند، یادآور شد: از برنامه های دیگر کانون می توان به شرکت در مسابقات بین الملی نقاشی، مهمانی گل ها(کمک درسی)، حضور دانش آموزان در ساعت های پرورشی کانون اشاره کرد.

برپایی جشنواره خاله بازی به همراه پدربزرگ و مادر بزرگ ها

وی از برگزاری جشنواره خاله بازی به همراه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با ساخت عروسک و بازگویی خاطرات گذشته برای حفظ و پایداری این فرهنگ قدیمی خبر داد.