بودجه 70میلیاردتومانی وزارت علوم برای بورسیه دانشجویان

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مبلغ 70 میلیارد تومان برای بورس داخل و خارج وزارت علوم همچنین فرصت مطالعاتی در سال 91 در نظر گرفته شده که این رقم جدا از بودجه کلی سازمان امور دانشجویان به شمار می آید.

وی همچنین با یادآوری اسامی کشورهایی که به ایران بورس می دهند، اظهار داشت: بعضی کشورها از جمله ترکیه، چین، ژاپن، روسیه و سایر کشورها در شرایط مبادله بورس با ایران به دانشجویان مقرری می دهند و هیچ شهریه ای از آنان دریافت نمی کنند.

معاون بورس وزارت علوم، با بیان اینکه نحوه برخورد کشورها با بورس و شرایط آن متفاوت است، درباره افزایش احتمالی تعداد کشورهایی که به ایران بورس می دهند، گفت: این موضوع بستگی به تفاهم نامه میان دولتها یا درخواست کشورها دارد. اما می توان به عنوان مثال از کشوری 5 بورسیه گرفت و 5 بورسیه هم در مقابل ارائه داد که نمونه این کار را کشور ونزوئلا 2 سال قبل انجام داد.