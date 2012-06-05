تقویت ورزش قهرمانی سبب نهادینه شدن ورزش همگانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر قربان دلیجه صبح سه شنبه در دیدار با ورزشکاران بخش مرکزی افزود: زنان ایرانی همواره در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی پیشتاز بوده و در عرصه ورزش نیز می توانند در کنار وظایف خطیر و ارزشمند خویش، پیشرو سلامتی و تندرستی جسم و روان خود و خانواده باشند.

بخشدار مرکزی آق قلا با تاکید برلزوم توجه توامان جوانان ونوجوانان به سه مقوله علم اندوزی ، دین مداری و ورزش اذعان داشت: دراین راستا دختران ما باید با اتکا به فرهنگ اسلامی و ایرانی خود در عرصه های مختلف فرهنگی - ورزشی درکلیه سطوح ملی و بین المللی حاضر شده و این فرهنگ ناب را به جهانیان به ویژه فرزندان این مرز و بوم منتقل کنند.

دلیجه راز ماندگاری هر ورزشکاری را توجه به سجایای اخلاقی و ارزش های والای انسانی برشمرد.

وی با اشاره به وجود استعدادهای فراوان درمنطقه ترکمن صحرا اظهار داشت: دسترسی آسان مردم به امکانات ورزشی در همه نقاط کشور به ویژه مناطق روستایی از جمله اولویت هایی است که همواره مورد توجه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.



دلیجه یادآور شد: طی سالهای اخیر،تلاش ها واقدامات زیادی درامر توسعه وتقویت زیرساخت‌های ورزشی منطقه ورت گرفته و اعتبارات مناسبی برای احداث سالن‌های ورزشی سرپوشیده درنقاط روستایی تخصیص یافته است؛ که می تواند نقش بسیار مؤثری در گسترش ورزش همگانی و ورزش قهرمانی در منطقه ایفا کند.