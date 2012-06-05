روایت ایران از «دستکاری بیش از حد» بودجه/ نهادی که 2 برابر دولت به مترو یارانه داد

مجله مهر: حوادث و رخدادهای روز کشور که عمدتا نیز چهره ای سیاسی دارند همواره مخاطبان فراوانی را به خود جلب می کنند. مخاطبان فراوانی که البته سعی می کنند مطالب خاص مربوط به این اخبار و روندها را از رسانه های مختلف رصد کنند و بخوانند.

آنچه که در ادامه می خوانید حاصل خبرخوانی مهر در لابه لای این مطالب ویژه در روزنامه های کشور و انتخاب خاص ترین آنهاست.

حداقل 60هزار موشک آماده شلیک به اسرائیل است

ده ها هزار موشک از دور و نزدیک سراسر اسرائیل را نشانه رفته اند.

به گزارش کیهان، یک هفته نامه آلمانی ضمن انتشار مطلب فوق، از قول مقامات رژیم صهیونیستی نوشت: سوریه هزاران موشک با بردهای 70 تا 700 کیلومتر را در اختیار دارد و همچنین ایران 3هزار و پانصد موشک را به سوی تل آویو نشانه رفته است.

«تاخلس» از قول ژنرال یائیر نووه معاون رئیس ستاد ارتش اسرائیل نوشت: امروز 60 هزار موشک نظامی هدایت شونده در انبارهای حزب الله لبنان قرار دارد که 10 برابر بیشتر از آخرین زمان حمله نظامی اسرائیل به لبنان در سال 2006 است. وی تفاوت امروز با آن زمان در این است که حزب الله امروز از نظر کمیت و کیفیت توانایی بیشتری برای پرتاب این موشک ها به اهداف خود در اسرائیل به دست آورده است.

شهرداری تهران 2 برابر دولت به مترو یارانه پرداخته است

همشهری گزارش داد: طبق آمار موجود از سال 84 تا امسال دولت نصف شهرداری تهران یارانه بلیت به متروی تهران پرداخت کرده است.

این گزارش همچنین می افزاید: آمار موجود تا پایان سال گذشته نیز نشان می دهد که شهرداری تهران در 7 سال اخیر معادل 413.8 میلیارد تومان بابت یارانه بلیت مترو پرداخته است و این مقدار بیش از 2 برابر کمک دولت به شرکت متروی تهران و در اصل شهروندان تهرانی است.

فراکسیون های متعدد به نفع اصولگرایی نیست

علیرضا زاکانی با تأکید بر اینکه قطعا فراکسیون اصولگرایان شکل خواهد گرفت، گفت: ما به صورت جدی به دنبال این مهم هستیم اما اینکه این فراکسیون، فراکسیون واحدی در مجلس نهم باشد حتمی نیست.

به گزارش جوان، نماینده مردم تهران با بیان اینکه تشکیل فراکسیون های متعدد اصولگرایان در مجلس به نفع کلیت جریان اصولگرایی نیست، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید یک فراکسیون جامع مبتنی بر ضوابط و معیارهای اصولگرایی شکل گیرد که ان شاءالله به زودی این فراکسیون تشکیل می شود.

مصلحت اندیشی در رسیدگی به پرونده فساد ، همکاری در آن تلقی می شود

عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم معتقد است: هرگونه مصلحت اندیشی در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد اخیر، همکاری و مبادرت در امر فساد تلقی می شود. به گزارش تهران امروز وی تصریح کرد: قوه قضائیه باید با نگاه جامع الاوصاف و همه جانبه پرونده بیمه را هم پیگیری کند، در این پرونده که پای دانه درشت‌ها در میان است، ممکن است مصلحت اندیشی هایی صورت بگیرد. افروغ که با مهر گفت‌وگو می‌کرد،‌ با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی و با بیان اینکه دستگاه قضا تاکنون عملکرد مطلوبی در رسیدگی به این پرونده برجای گذاشته است، گفت: با توجه به اطلاع رسانی هایی که در مورد این پرونده تا کنون صورت گرفته، تصورمان این است که قوه قضائیه یک رسیدگی خوب و جامعی داشته است.

وی افزود: امید است که دستگاه قضا در جریان رسیدگی به پرونده فساد از سرنخ های به‌ دست آمده جدا نشود و این سرنخ‌ها به هر فردی که برخورد کرد، آن شخص را پای میز محاکمه بکشاند و هیچ مصلحتی را در این پرونده روا ندارد. افروغ با بیان اینکه قوه قضائیه باید با نگاه جامع‌الاوصاف و همه جانبه پرونده بیمه را هم پیگیری کند، یادآور شد: در این پرونده که پای دانه درشت‌ها در میان است، ممکن است مصلحت‌اندیشی هایی صورت بگیرد؛ چراکه در یکی از جلسات این پرونده اسم یک فرد برده شد و بلافاصله متهم تکذیب کرد؛ لذا دستگاه قضا باید با دقت و زیرکی عمل کرده تا عدالت برقرار شود.

ترک ضیافت شام سفارتخانه توسط خبرنگاران

آرمان روابط عمومی گزارش داد: در حالی که سفارت ایران در ازبکستان برای کاروان تیم ملی فوتبال ایران ضیافت شام تدارک دیده و مهمان های زیادی را دعوت کرده بود، اما تنها به اندازه بازیکنان تیم ملی برای مهمان ها صندلی در نظر گرفته شده بود.

خبرنگاران هم که این صحنه را دیدند، تصمیم گرفتند ضیافت را ترک کنند. آنها خیلی زود سفارت را ترک کردند.

روایت ایران از دستکاری بیش از حد! بودجه توسط مجلس

داوود منظور معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره علل تغییرات گسترده در لایحه بودجه به ایران گفته است: دلیل اتفاقی که در سال های اخیر بر سر بودجه دولت رخ می دهد، این است که نمایندگان در سال های اخیر تقاضاهای استانی و حوزه ای خود را در لایجه بودجه دولت می گنجانند.

منظور با انتقاد از دستکاری های گسترده مجلسی ها در لایحه بودجه تأکید می کند، بدون شک نظرات و سیاست های دولت که مجموع ای منسجم است، آسیب می بینند و این زیان نیز بر اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود.