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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

حجت الاسلام ادیب یزدی:

امواج تفکر امام خمینی شرق و غرب عالم را گرفته است

امواج تفکر امام خمینی شرق و غرب عالم را گرفته است

نیشابور- خبرگزاری مهر: مشاور امور روحانیان صدا و سیمای کشور گفت: امواج تفکر امام خمینی شرق و غرب عالم را گرفته و حتی آمریکا و اروپا از تلاطم فکر توحیدی امام بزرگوار در امان نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مرتضی ادیب یزدی در مراسم ستاد سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) نیشابور در تکیه ابوالفضلی(ع) این شهر، اظهار کرد: هر یک از سرمایه‌ها و روحیات امام کنار گذاشته شود ما در مقابل دشمنان کم می‌آوریم.

وی از هواخواهان و مریدان امام دعوت کرد اخلاقیات امام را فرا بگیرند و تصریح کرد: حضرت امام معلم اخلاق بود و بر خودش مسلط بود.

وی با بیان اینکه امام راحل در طول عمرش نلرزید و این به برکت تسلط بر نفس است، اظهار کرد: امام اعجوبه روزگار بود و شدت اتکال ایشان به خدای بزرگ به‌حدی بود که به ریاست‌ها توجهی نداشت.

او توضیح داد: آنچه مد نظر ایشان بود رضای خدای متعال و خدمت به بندگان خدا بود و این شعار نبود و هر چه فرمود همان بود که می‌فرمودید.

مدیر مجتمع فرهنگی بلال سازمان صدا و سیما با تاکید بر اینکه طهارت انسان را به مقامات بلند می‌رساند، ادامه داد: حقیقت بصیرت چیزی است که اگر انسان آن را به چنگ آورد دریای بی‌کران علوم در درونش می‌جوشد.

ادیب یزدی با اشاره به آمدن چهار هزار بار کلمه تقوی و مشتقات آن در قرآن کریم، تصریح کرد: باید چشم، گوش و نفس را کنترل کنیم.

ادیب یزدی با تقدیر از زحمات و خدمات مقام معظم رهبری، یادآور شد: ایشان بارها کشتی انقلاب را از طوفان‌ها نجات داده است.

کد مطلب 1618729

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