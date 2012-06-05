امواج تفکر امام خمینی شرق و غرب عالم را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی ادیب یزدی در مراسم ستاد سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) نیشابور در تکیه ابوالفضلی(ع) این شهر، اظهار کرد: هر یک از سرمایهها و روحیات امام کنار گذاشته شود ما در مقابل دشمنان کم میآوریم.
وی از هواخواهان و مریدان امام دعوت کرد اخلاقیات امام را فرا بگیرند و تصریح کرد: حضرت امام معلم اخلاق بود و بر خودش مسلط بود.
وی با بیان اینکه امام راحل در طول عمرش نلرزید و این به برکت تسلط بر نفس است، اظهار کرد: امام اعجوبه روزگار بود و شدت اتکال ایشان به خدای بزرگ بهحدی بود که به ریاستها توجهی نداشت.
او توضیح داد: آنچه مد نظر ایشان بود رضای خدای متعال و خدمت به بندگان خدا بود و این شعار نبود و هر چه فرمود همان بود که میفرمودید.
مدیر مجتمع فرهنگی بلال سازمان صدا و سیما با تاکید بر اینکه طهارت انسان را به مقامات بلند میرساند، ادامه داد: حقیقت بصیرت چیزی است که اگر انسان آن را به چنگ آورد دریای بیکران علوم در درونش میجوشد.
ادیب یزدی با اشاره به آمدن چهار هزار بار کلمه تقوی و مشتقات آن در قرآن کریم، تصریح کرد: باید چشم، گوش و نفس را کنترل کنیم.
ادیب یزدی با تقدیر از زحمات و خدمات مقام معظم رهبری، یادآور شد: ایشان بارها کشتی انقلاب را از طوفانها نجات داده است.
نظر شما