لزوم وحدت و هوشیاری عراقی ها در برابر توطئه های غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای انفجار تروریستی علیه اداره اوقاف شیعیان در بغداد را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است : بار دیگر دست تروریسم در پایتخت عراق اداره اوقاف شیعیان را هدف قرار داد و دهها شهید و صدها زخمی برجای گذاشت.

حزب الله بیان کرد: عاملان این جنایت از گروههای افراطی طرفدار دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورهای غربی هستند که به طور پیوسته در راستای ایجاد فتنه میان مردم عراق تلاش می کنند.

در این بیانیه آمده است : تروریستها قصد دارند منطقه را در آتش فتنه طایفه ای و مذهبی بسوزانند.حزب الله ضمن محکوم کردن این جنایت فجیع از مردم عراق می خواهد که مانع موفقیت طرحهای این تروریستها و اربابانشان شوند.

حزب الله لبنان از مردم عراق خواست با وحدت خود، با توطئه های دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و غرب و مزدوران آنها مقابله کنند.

شایان ذکر است تروریستهای تکفیری یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده را در مقابل دفتر اوقاف شیعه در منطقه باب المعظم در مرکز بغداد منفجر کردند که در نتیجه آن 136 نفر کشته و زخمی شدند.



