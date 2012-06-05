لغو اعتراض به اعتبارنامه 7منتخب تهران/ اعتبارنامه توکلی و نادران به کمیسیون تحقیق رفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در پی عدم تایید اعتبار نامه 10 نماینده تهران و ارجاع این اعتبارنامه ها به کمیسیون تحقیق با اعتراض نماینده مبارکه ، این نماینده از اعتراض به اعتبارنامه 7 منتخب تهران گذشت و اعلام کرد اعتراضش نسبت به اعتراض توکلی و نادران همچنان پابرجاست.



وی همچنین در سخنانی اعلام کرد که از مهدی کوچک زاده به خاطر اظهاراتش نسبت به وی به دادگاه شکایت خواهد کرد.

به گزارش مهر، در جلسه امروز مجلس نسبت به اعتبارنامه 10 منتخب تهران اعتراض شد که 9 تن از آنان از سوی ایرانپور مورد اعتراض قرار گرفتند و قادر رضی نیز نسبت به اعتبارنامه زهره طبیب زاده نوری اعتراض کرده است.



اسماعیل کوثری، حمید رسایی، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، احمد توکلی ، الیاس نادران، علی اصغر زارعی، زهر طبیب زاده نوری و حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی 10 منتخبی هستند که نسبت به اعتبارنامه آنها اعتراض شده بود.



ایرانپور اعلام کرد: به جز احمد توکلی و الیاس نادران نسبت به اعتبارنامه سایر منتخبینی که به اعتبارنامه آنها اعتراض کرده بود گذشت کرد.

