  1. بین الملل
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

جنبش امل بحرین:

آمریکا و عربستان در پس اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه قرار دارند

آمریکا و عربستان در پس اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه قرار دارند

جنبش امل بحرین در بیانیه ای آمریکا و عربستان سعودی را در پس اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه از جمله تصمیم این رژیم برای منحل کردن جنبش امل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنبش امل بحرین در واکنش به تصمیم اخیر رژیم آل خلیفه مبنی بر انحلال این جنبش در بیانیه ای اعلام کرد آمریکا، عربستان و دولت بحرین در پس این تصمیم قرار دارند.

در این بیانیه آمده است : تمایل رژیم آل خلیفه برای منحل کردن جنبش امل که در ظاهر یک تصمیم قضایی و در واقع یک دستور امنیتی است، میزان وحشیگری این رژیم را در رویارویی با آزادی بیان فاش می کند.

در ادامه بیانیه گفته شده است : دولت آمریکا و اشغالگران سعودی مسئول اتخاذ این تصمیم هستند چرا که این کشورها حق تعیین سرنوشت از سوی مردم بحرین را بر نمی تابند.

جنبش امل بحرین در بخش دیگر بیانیه تاکید کرده است که رژیم آل خلیفه هرگز به این اقدام اکتفا نخواهد کرد، بلکه آزادی های بیشتری را نقض و اوضاع بحرین را بحرانی تر خواهد کرد.

در این بیانیه از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر دنیا خواسته شده است اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه در بحرین که هدف آن خاموش کردن صدای مخالفان است، محکوم کنند.

در پایان بیانیه از ملت بحرین خواسته شده است در راستای حق تعیین سرنوشت خود در راهپیمایی روز جمعه هشتم ژوئن که به دعوت ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه (19 خرداد) برگزار می شود شرکت کنند.

کد مطلب 1618733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها