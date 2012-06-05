همکاری اطلاعاتی مبارک و اسرائیل/ نقش دیکتاتور در ترور رهبران مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالخالق فاروق" در گفتگو با روزنامه الاهرام چاپ مصر اظهار داشت : حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر با همکاری های امنیتی و اقتصادی خود با اسرائیل به امنیت ملی کشور آسیب رساند و خیانت بزرگی را در این رابطه مرتکب شد.

وی با بیان این مطلب افزود: مبارک در زمینه جاسوسی با اسرائیل همکاری اطلاعاتی می کرد که اقدام خطرناک وی نقش بسیاری در ترور برخی رهبران مقاومت فلسطین داشت.

عبدالخالق در ادامه گفت : علاوه براین همکاری مبارک با اسرائیل همچون صادرات گاز به این رژیم به منافع ملی مصر نیز از نظر اقتصادی آسیب رساند چرا که از این طریق ثروت ملی کشور را که متعلق به مردم است، به حراج گذاشت.

خیانت دیکتاتور سابق مصر به مردم این کشور در طول چند دهه حکومت خود برکسی پوشیده نیست و این در حالی است که دادگاه قاهره پس از 49 جلسه محاکمه نمایشی و برخلاف خواست مردم مصر مبارک 84 ساله را تنها به زندان ابد محکوم کرد.