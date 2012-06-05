کمبود اعتبار دلیل اجرایی نشدن طرح هادی روستاهای گناباد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی در جمع بخشداران گناباد اظهار داشت: فراهم آوردن امکانات رفاهی برای روستاییان از ضروریاتی است که بسیار بر آن تاکید می شود.

وی افزود: با تامین تجهیزات لازم در شهرستان، روستاییان نیز از امتیازات مناسب برخوردار خواهند شد.

صفایی نسبت به پیگیری این موضوع از طریق شرکت توزیع برق خراسان رضوی قول مساعد داد.

وی با بیان اینکه نقشه راه شهرستان به زودی رونمایی خواهد شد افزود: نقشه راه به نوعی سند توسعه کوتاه مدت شهرستان محسوب می شود و مواردی از قبیل بهسازی راههای روستایی، تکمیل فرودگاه و توسعه بخش کشاورزی در این طرح دیده شده است.