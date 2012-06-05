225 گروه مطالعاتی و پژوهشی در مساجد مشهد تشکیل شد

حجت الاسلام حسین علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از 2 هزار و 200 نفر جوان در گروه مطالعاتی و پژوهشی فعالیت تحقیقی و پژوهشی خود را در زمینه زیارت انجام می دهند.

وی با اشاره به سرفصل های این طرح بیان کرد: سیره امام رضا، صفات ویژگی های امام رضا، بررسی شبهات وهابیت، کتاب شناسی و منبع شناسی در موضوع زیارت، آسیب شناسی زیارت، بررسی متون و محتوای زیارت حضرت رضا(ع)، زیارت از منظر امام هادی، فرهنگ مجاوری و بایدها و نبایدها در زیارت بخشی از سرفصل های این طرح است.

وی افزود: آداب زیارت، مخالفان و معاندان زیارت، فرهنگ نامه زیارت، نقش زیارت در ایجاد فرهنگ انتظار، بررسی زیارت از منظر قرآن و روایات، پیشینه زیارت، ره توشه زیارت، آثار و برکات زیارت از دیگر سرفصل های طرح گروه های مطالعاتی و پژوهشی است.

رحمتی با اشاره به اهداف این طرح گفت: تبیین و گسترش فرهنگ زیارت و آداب میزبانی، پاسخ به شبهات و سوالات، ارتباط جوانان با مسجد، آشنایی با شیوه های تحقیق و پژوهش در عرصه فرهنگ اهل بیت از اهداف طرح گروه های مطالعاتی و پژوهشی است.

گفتنی است، طرح گروه های مطالعاتی و پژوهشی از نیمه اردیبهشت ماه آغاز و تا نیمه مرداد ماه ادامه خواهد داشت.