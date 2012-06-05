برنج تا 2 ماه دیگر ارزان می شود

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر درخصوص نوسان قیمت برنج در بازار اظهارداشت: بالا بودن قیمت برنج در بازار به دلیل عدم تولید برنج جدید تا اواخر تیرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در توزیع 50 هزارتن برنج زیر2000 تومان موجب کاهش 5 تا 10 درصدی قیمت این محصول در بازار شد، گفت: حتی اگر وزارت صنعت به توزیع 50 هزارتن برنج در بازاراقدام نمی کرد و فقط انجام این کار را رسما اعلام می کرد، از نظر روانی به کاهش قیمت برنج در بازار کمک می شد.

دبیرانجمن برنج ایران با بیان اینکه ازاوایل مردادماه که برنج تازه به بازار بیاید قیمت این محصول 10 تا 15 درصد در بازارکاهش خواهد یافت، درعین حال تصریح کرد: البته این پیش بینی قیمتی برای یک روند اقتصادی نرمال و متعادل است، چرا که ممکن است در آن زمان یک شوک اقتصادی غیرعادی به بازار وارد شود و اتفاق دیگری رخ دهد. به گفته وی ، درحال حاضر به طور متوسط قیمت برنج طارم درجه یک در شمال کشور درحدود 4000 تومان است.

شایق در ادامه درخصوص عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت تمام شده برنج اظهارداشت: عوامل مختلفی از جمله کشت سنتی و استفاده از کارگر هزینه تولید برنج را بالا برده است.

وی با بیان اینکه انجام کلیه عملیات کشت برنج بصورت مکانیزه هزینه تولید این محصول را کاهش خواهد داد، گفت: در این راستا وزارت جهادکشاورزی هم باید درسال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی درمکانیزه کردن کشت برنج در شالیزارها فعال تر از گذشته عمل نماید.

دبیرانجمن برنج ایران درخصوص هزینه استفاده از کارگر در شالیزارها بیان داشت: درحال حاضر دستمزد روزانه کارگر نشاء کاردر غرب مازندران در حدود 40000 تومان و در شرق آن به 60000 تومان هم می رسد که این مسئله عمده هزینه تولید برنج را شامل می شود.