منتخب مبارکه از کوچک زاده به دادگاه شکایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایرانپور منتخب مردم مبارکه در مجلس نهم در تذکری در صحن علنی امروز سه شنبه مجلس نسبت به اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان تهران و اظهارات مهدی کوچک زاده نسبت به وی گفت: با کمال تاسف در جلسه گذشته مجلس نیز انواع و اقسام توهین و تهمت ها به بنده و مردم شهید پرور مبارکه زده شد که امروز نیز شاهد ادامه این توهین ها و تهمت ها بودیم.

نماینده مبارکه ادامه داد: ادب و نزاکت مهمترین چیزی است که نماینده ها باید داشته باشند و در صحن علنی مجلس رعایت کنند.



وی خطاب به برخی نمایندگان گفت: بعضی ها فکر می کنند نماینده تر از دیگران هستند و خود را اصولگرا تر از بقیه می دانند این در حالیست که همه منتخبان مردم ولایتی، پیرو خط امام و شهدا هستند.

ایرانپور در بخش دیگری از تذکر خود گفت: من از آقای کوچک زاده در دادگاه شکایت خواهم کرد و برخی اظهارات خود را در دادگاه به ایشان خواهم گفت.

وی همچنین در تذکر خود اعتراض نسبت به 9 تن از منتخبان تهران را پس گرفت و گفت: بنده بجز آقای نادران و احمد توکلی به اعتبارنامه سایر منتخبان تهران اعتراضی ندارم.

نماینده مبارکه گفت: برادری که به بنده گفت از روی ترس اعتراض را پس گرفتید به او می گویم این پس گرفتن اعتراضات از روی ترس نیست.

وی همچنین اظهار داشت: نمایندگان باید هر چه به زبان می آورند در عمل نیز رفتار کنند و مهمترین مسئله در اصولگرایی همین رفاقت و با هم بودن در این دوره 4 ساله مجلس است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک زاده در جلسه علنی امروز ایرانپور منتخب مبارکه را در پی اعتراض به اعتبارنامه 30 نماینده تهران گروگانگیر تشبیه کرد.

کوچک زاده همچنین در جلسه گذشته مجلس گفته بود ایرانپور 6 ماه زندانی بوده است.