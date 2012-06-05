۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

بیستونی خبر داد:

بررسی پرونده ثبت جهانی طاق بستان امروز در شورای فنی تهران

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه طاق بستان گفت: مطالعات ژئوفیزیک شکارگاه خسرو پرویز در مجموعه طاق بستان کرمانشاه پایان یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پایگاه طاق بستان از پایان اولین مطالعات ژئوفیزیک شکارگاه خسرو در این مجموعه خبر داد.

علیرضا مرادی بیستونی با اعلام این خبر گفت: این مطالعات اوایل اردیبهشت‌ ماه امسال در محدوده‌ای به وسعت 4 هکتار در ضلع شرقی شکارگاه خسرو آغاز شد و یک ماه طول کشید.
 
وی با اشاره به این که این مطالعات برای پرونده ثبت جهانی طاق بستان انجام گرفت، افزود: در مرحله تفسیر مطالعات که فضاهای مستطیل و مربع ‌شکل (احتمالا سازه‌های معماری بوده‌اند) را شامل می‌شود، اطلاعاتی درباره کاربری این فضا به دست آمد.
 
مرادی بیستونی یادآور شد: اولین فاز پرونده ثبت جهانی مجموعه طاق بستان، امروز سه‌شنبه 16 خرداد ماه در شورای فنی تهران بررسی خواهد شد.
 
گفتنی است پیش از این، مجموعه تاریخی بیستون کرمانشاه ثبت جهانی شده است که بعد از آن طاق بستان مدتها است در انتظار ثبت جهانی به سر می برد.
 
طاق‌بستان مجموعه‌ای از سنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نبشته‌های دورهٔ ساسانی است که در شمال غربی شهر کرمانشاه در غرب ایران واقع شده است. این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده است و ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد.
 
چند صحنه تاریخی از جمله تاج‌گذاری خسرو پرویز، تاج‌گذاری اردشیر دوم، تاج گذاری شاهپور دوم و سوم چند سنگ‌نوشته (کتیبه) به خط پهلوی کتیبه‌ای در آن کنده‌کاری شده است.
 
وجود کوه و چشمه در این مکان، آن را به گردشگاهی روح‌فزا تبدیل کرده که از زمان‌های دیرین تا به امروز مورد توجه بوده است.
