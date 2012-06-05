جزئیات تعیین محل تعهدات پذیرفته شدگان فوق تخصصی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین محل انجام تعهدات قانونی خاص پذیرفته شدگان آزمون بیست و نهمین دوره فوق تخصصی با پیش نیاز رشته های داخلی در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 8 تیرماه و پیش نیاز رشته های کودکان، جراحی عمومی و روانپزشکی در ساعت 9 صبح روز جمعه 9 تیرماه در محل دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی واقع در وزارت بهداشت انجام می شود.

مبانی تعیین محل خدمت بر اساس نیازهای اعلام شده به صورت مکتوب توسط دانشگاهها، نیازهای اعلام شده و شناسایی شده توسط معاونت درمان، عضویت در هیأت علمی پیمانی، رسمی با یا بدون ماموریت آموزشی است.

اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی یا قطعی و پیمانی که جهت ادامه آموزش از ماموریت آموزشی استفاده می کنند، باید بر اساس مصوبه هفتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به میزان سه برابر مدت تحصیل اقدام به سپردن سند تعهد محضری به دانشگاه ذیربط کرده و سپس تصویر سند فوق را به همراه حکم ماموریت آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و نیز معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی محل آموزش تحویل دهند.

کارکنان رسمی وزارتخانه ها، سازمانها و یا نهادها و همچنین پذیرفته شدگان آزاد ملزم به سپردن تعهد محضری خدمتی خاص به میزان 2 برابر مدت آموزش جهت مناطق محروم تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

بنا به دستور وزیر بهداشت با توجه به محرومیت رشته های فوق تخصصی خون و سرطان بالغین، نفرولوژی، روانپزشکی کودک و نوجوان، جراحی کودکان، جراحی قلب و عروق، مدت تعهدات پذیرفته شدگان بیست و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های فوق الذکر از دو برابر آموزش به میزان برابر مدت آموزش کاهش یافته است.

کلیه پذیرفته شدگان کادر نیروی های مسلح باید معرفی نامه مبنی بر موافقت محل استخدام با شروع به آموزش در رشته پذیرفته شده را در جلسات مذکور ارائه کنند.

جهت ثبت نام ارایه سند تعهد محضری جهت کلیه پذیرفته شدگان الزامی است و در صورت غیبت پذیرفته شدگان، دبیرخانه راساً نسبت به تعیین محل انجام خدمات قانونی آنان اقدام خواهد کرد.

به گزارش مهر، بیست و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی 13 بهمن با رقابت 523 متخصص پزشکی برگزار شد و نتایج نهایی چهاشنبه 19 بهمن اعلام شد.