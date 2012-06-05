همایش علمای تشیع و تسنن شهرستان های تایباد و باخرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با موضوع وحدت در سیره علمی و عملی امام خمینی(ره) در مسجد جامع روستای خیرآباد و با حضور مسئولین ادارات، ائمه جمعه و علمای تشیع و تسنن شهرستانهای تایباد و باخرز و اقشار تأثیرگذار و با همکاری اداره تبلیغات اسلامی تایباد و حوزه علمیه انوار العلوم صبح سه شنبه برگزار شد.

مولوی غلام احمد علی بایی امام جمعه مشهد ریزه و مدیر حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد در این همایش از امام راحل به عنوان منادی وحدت یاد کرد و گفت: امام شیعه و سنی را برادر و در حقوق برابر می دانستند و معتقد بودند کسانی که بین شیعه و سنی اختلاف می اندازند نه شیعه اند و نه سنی.

وی اظهار داشت: امروزه مسئله وحدت، مسئله بسیار مهمی است که باید همه ما در حفظ آن بکوشیم و روحانیت شیعه و سنی باید در این راه پیشگام باشند، به ویژه حوزه های علمیه که باید در رأس امر وحدت باشند.

محمد عارف عارفی فرماندار شهرستان تایباد در سخنانی، از انقلاب ایران به عنوان انقلابی متفاوت با دیگر انقلاب ها یاد کرد و گفت: در هر جای دنیا انقلاب شده است گروه و افراد خاصی انقلاب کرده اند به جز انقلاب ایران که در آن تمام ایرانیان از هر قومیت و ملیت سهیم و شریک بودند و همه ندای انقلاب را سردادند.

حجت الاسلام محمد جمالی از مدرسین حوزه علمیه خراسان نیز در این مراسم، بعد از تلاوت آیه مبارکه "واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقو" به ذکر نعمت هایی که خدا بر انسانها ارزانی داشته پرداخت و یکی از آن نعمتها را انقلاب اسلامی دانست.

وی افزود: انقلاب اسلامی زمانی رخ داد که دو بلوک شرق و غرب، در پی از بین بردن دین و ایمان مردم بر آمدند و همواره می کوشیدند تا اسلام و قرآن را از مسلمانان بگیرند، به گونه ای که قرآن فقط بر روی قبرستان ها و در تعزیه ها تلاوت می شد و از آن جر نامی باقی نمانده بود.

وی با اشاره به ساده زیستی امام، زندگی او را بسیار ساده و بی زرق و برق توصیف کرد و گفت: حتی برای من و شما یک هفته زیستن مانند زندگی امام سخت است چه برسد به اینکه بخواهیم یک سال مانند او زندگی کنیم.