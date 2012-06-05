توصیه میشل سلیمان به مردم لبنان/ انتقاد از سیاستهای غلط اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان ضمن تمجید از تدابیر ارتش و نیروهای امنیتی برای بازگشت امنیت به شهر طرابلس در شمال لبنان از همه گروهها خواست که از درگیری های اخیر عبرت بگیرند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت انجام گفتگوهای ملی اظهار داشت: تنها راه برای حل بحران نشستن دور یک میز و بررسی مشکلات با هدف مصون نگه داشتن کشور از بحران است.

از سوی دیگر در نشستی که به ریاست "شیخ مالک الشعار" مفتی طرابلس در درالفتوی این شهر برگزار شد شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن قتل و آدم ربایی در این منطقه حوادث آنرا به بی ارتباط به مشکلات مذهبی و طایفه ای دانستند.

در این بیانیه آمده است: علویان جایگاه ویژه ای در لبنان دارند و حوادث طرابلس بازتاب مشکلات منطقه ای است و ارتش و نیروهای امنیتی باید به نقش خود عمل کنند.

از سوی دیگر "نجیب میقاتی" نخست وزیر لبنان گفت: آنچه در طرابلس رخ داده است به امروز مربوط نمی شود اما به هر حال از همه اهالی این منطقه می خواهم که همبستگی خود را حفظ کنند.

وی بیان کرد: ما نمی خواهیم که بحران سوریه به لبنان سرایت کند و ما با وحدت و یکدلی می توانیم مانع ورود بحران سوریه به لبنان شویم.

نخست وزیر لبنان همچنین درباره موضع لبنانی های ربوده شده در سوریه گفـت: ما این موضوع را با مقامات ترک مورد بررسی قرار داده ایم و با طرفهای معین آن را پیگیری می کنیم.

خبر دیگر اینکه "نواف الموسوی" عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: گروههایی که به دنبال تضعیف مقاومت لبنان هستند مسبب ایجاد درگیری ها در مناطق مختلف لبنان هستند.

وی بیان کرد: نگرانی مردم لبنان سرایت درگیری های طرابلس به مناطق دیگر و نیز وخیم شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی است.

الموسوی اظهار داشت: سیاستهای اقتصادی از سال 1992 تاکنون کشور را به وضع کنونی گرفتار کرده است و 55 میلیارد دلار بدهی، فقدان امکانات درمانی، آموزشی و برق رسانی را به دنبال داشته است.

وی بیان کرد: برخی به دنبال منزوی کردن مقاومت و برچیدن سلاح آن هستند و این گروهها در صدد ضربه زدن به حاکمیت لبنان و بی توجه به مشکلات اصلی لبنانی ها هستند.