دانشگاه صنعتی اردبیل از مهرماه دانشجو می پذیرد/مدیر پروازی نداریم

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اردبیل جزو چهار دانشگاه در عرصه فناوریهای نوین خواهد شد، اضافه کرد: رایزنیهایی با دبیر گسترش دانشگاه ها و وزیر علوم انجام شده تا سه رشته از فناوریهای نوین در دانشگاه صنعتی اردبیل ایجاد شود.

وی با بیان اینکه رشته های پیشنهادی دانشگاه صنعتی اردبیل را به دبیر گسترش دانشگاه ها و وزیر علوم داده ایم، گفت: با توجه به پتانسیلهای لازم در اساتید دانشگاه های استان شش رشته را برای راه اندازی در دانشگاه صنعتی پیشنهاد داده ایم که سه رشته آن از مهر ماه فعال می شود.

استاندار اردبیل تصریح کرد: رشته های فناوریهای نوین در چهار استان کشور ایجاد می شود که اردبیل هم یکی از این چهار استان است و در انتخاب رشته کنکور سال 91 با عنوان پردیس فناوریهای نوین "صنعتی اردبیل" درج می شود و متقاضیان می توانند این رشته ها را انتخاب کنند.

صابری عدم سنجیت فارغ التحصیلان دانشگاهی با نیازهای کشور را یکی از علل بیکاری دانست و راه اندازی این دانشگاه را براساس نیازها دانست و افزود: در برخی از رشته ها که زمینه اشتغال آنها وجود ندارد یا به نوعی اشباع شده فارغ التحصیلان زیادی وجود دارد که یکی از علل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی

وی همچنین از واگذاری مجتمع کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی خبر داد و عنوان کرد: واگذاری کشت و صنعت مغان به عنوان یکی از موضوعات اساسی استان از سال 85 آغاز شده اما تاکنون فرد یا گروهی برای خرید این شرکت اعلام آمادگی نکرده است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه مدیران کشت و صنعت مغان ادعا دارند که این شرکت زیان ده است، تاکید کرد: ما این ادعا را قبول نداریم و معتقدیم که این شرکت زیان ده نیست و تلاش می کنیم با واگذاری کشت و صنعت مغان روند خصوصی سازی را در استان تداوم بخشیم.

عدم دسترسی 170 روستای بیله سوار به آب آشامیدنی

صابری با اشاره به عدم دسترسی 170 روستای منطقه خروسلو بیله سوار در شمال استان تصریح کرد: 170 روستا در این منطقه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ندارند و منابع آبی آنها از چشمه هایی بود که به دلیل خشکسالی در سالهای اخیر خشک شده است.

این مسئول آبرسانی به این مناطق را یکی از طرحهای ماندگار در استان برشمرد و افزود: با اجرای این طرح از شبکه اصلی آب مغان به این منطقه آبرسانی می شود و این روستاها از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به تناقض آماری در تعداد طرحهای مهر ماندگار استان متذکر شد: تعداد واقعی طرح مهر ماندگار در استان 26 پروژه است که این تعداد را 37 طرح اعلام شده که من این عدد را به نوعی تصحیح می کنم، البته تعداد 37 طرح مهر ماندگار در استان هم صحیح است و هم صحیح نیست.

صابری متذکر شد: برخی از طرحهای مهر ماندگار از چند بخش تشکیل شده که اگر آنها را هم به حساب آوریم تعداد طرحها بیشتر از 37 پروژه می شود، اما تعداد این طرح در ابتدا 14 پروژه برای استان اردبیل اعلام شده بود که آن را به 26 پروژه ارتقا دادیم.

وی از تعداد مسکن مهر استان ابراز بی اطلاعی کرد و افزود: عدد و رقمی از تعداد پروژه های مسکن مهر ندارم و اگر هم داشته باشم آن را اعلام نمی کنم چون افتتاح این پروژه ها تا حد زیادی به خود مردم وابسته است که کارهای خود را پیگیری کرده و با پرداخت به موقع هزینه ها مسکن را آماده کنند.

برخی مدیران در اردبیل کار نمی کنند

مدیر ارشد اجرایی استان در مورد ضعف مدیران اجرایی استان اضافه کرد: صفت ضعف یک صفت نسبی است به همین خاطر ممکن است افرادی مدیری را ضعیف قلمداد کنند، اما فرد یا گروه دیگری آن مدیر را کارآمد و قوی بدانند بنابراین صفت ضعیف برای مدیران یک صفت نسبی است.

وی با بیان اینکه ادعایی در مورد قوی و کارآمد بودن شبکه مدیریت استان ندارم، یادآور شد: تلاش می کنیم که مدیران از افراد توانا و قدر باشند و شبکه مدیریت استان را تقویت کنیم ولی در برخی مواقع مدیران ضعیف هم داشته ایم.

صابری با بیان اینکه تنها مدیر غیر بومی استان هستم، تصریح کرد: یک مدیر فارس زبان در شبکه مدیریت استان وجود ندارد و اکثر مدیران استان با خانواده های خود در اردبیل زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه مدیر پروازی در استان کم است، افزود: در جهت ارتقا کیفی مدیریت استان تلاش می کنیم و در خیلی از موارد هم مدیری حاضر نمی شود در استان کار کند که برای نمونه مدیری از استان اردبیل داشتیم که در استان دیگر خدمت می کند و وقتی از او خواستیم مدیریت در اردبیل را قبول کند حاضر به این کار نشد.

این مسئول انتصاب مدیران را وظیفه وزارتخانه ها دانست و اضافه کرد: تصمیم گیر اصلی در مورد انتصاب مدیران وزارتخانه ها هستند و وقتی عزلی و نصبی صورت می گیرد باید با استاندار هماهنگ کنند که در برخی از موارد این هماهنگی هم صورت نگرفته است.

صابری با اشاره به کم کاری برخی از کارمندان بویژه در مجموعه استانداری افزود: برخی از کارکنان استانداری نیازی به حقوق کارمندی ندارند، چراکه مشغول برج سازی هستند و به همین دلیل برخی از روزها حتی شش ساعت از محل کار خود غایب می شوند و باید برای رعایت عدالت از این کارها جلوگیری کرد و کنترل ورود و خروج به استانداری به همین دلیل است.

38 خبرنگار کارت تردد در استانداری دریافت کرد

وی در پاسخ به سوالی در مورد سختگیری برای ورود و خروج خبرنگاران به استانداری گفت: سختگیری برای خبرنگاران نیست بلکه برای بی نظمیهای ایجاد شده است و باید جلوی این بی نظمیها گرفته شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه با اجرای طرحی تلاش می کنیم ورود و خروج خبرنگاران به استانداری را تسهیل کنیم، از صدور کارت تردد به 38 خبرنگار خبر داد و تصریح کرد: باید ورود و خروج افراد اعم از کارمندان و خبرنگاران به استانداری کنترل شود تا بتوان نظم و انظباط را در استانداری حاکم کرد.