در صورت عدم لغو پذيرش دانشجوي پولي، مسئولان منتظر موج عظيم اعتراضات دانشجويي باشند // سرمايه داري با روحيه انقلابي در تضاد است // اعتبار علمي دانشگاه از طريق مدرك فروشي و استفاده ابزاري از حيثيت دانشگاه لكه دار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در اين بيانيه آمده است : سكوت كرديم و نگريستيم كه مسئولان ارزش هاي دانشجويي و دانشگاهي را پايمال كردند و نجابتمان را به حساب جهلمان نهادند و تا جايي پيش رفتند كه بر سر ميز مذاكره براي حراج حيثيت دانشجويي و اعتبار دانشگاه نشستند و چشم بر حقايق فرو بستند و تنها آنچه ديدند رنگ پوچ كاغذهاي رنگي بود و فراموش كردند كه وامدار انقلابي هستند كه پرچم دارانش دانشجويان مسلمان و مستضعفاني بودند كه اميد برفردايي داشتند كه برابري و تساوي سرلوحه امور باشد و فراموش كردند كه چگونه عده اي علي رغم فشار مالي، از وطن خويش دفاع كردند و هيچ گاه از آرمان هاي خود به صرف تنگناي مالي نگذشتند. ولي صد افسوس كه برخي مسئولان آن قدر فراموشكار شده اند كه ديگر نمي پذيرند سرمايه داري با روحيه انقلابي در تضاد است و نمي دانند كه در كنار هر كاخي، تلي از ويرانه بر زشتي انبوه ثروت گواهي مي دهد.

در ادامه اين بيانيه آمده است : اعتراضات و تجمع دانشجويان كه در مرحله نخست با بي اعتنايي مسئولان مواجه شد و به تبع آن گسترش اعتراضات را به همراه داشت، سرانجام مسئولان دانشگاه را به پاي ميز پاسخ گويي كشاند ولي با قانع نشدن دانشجويان، تشكل هاي "شوراي صنفي دانشجويان" و "تشكل دانشجويي آرمان" بر آن شدند كه ضمن اتمام حجت با مسئولان اعلام دارند كه تا پايان اين راه از كليه پتانسيل هاي دانشجويي خويش بهره مي جويند.

دانشجويان معترض در اين بيانه به دلايل اعتراض خود پرداختند و آوردند : به دليل لكه دار شدن اعتبار علمي دانشگاه از طريق مدرك فروشي و استفاده ابزاري از حيثيت دانشگاه، كه حاصل تلاش دانشجويان و اساتيد آن مي باشد، به منظور درآمدزايي كاذب ، اصالت دادن به ثروت در برابر علم و جايگزيني سرمايه داري به جاي شايسته سالاري، زير سوال رفتن عدالت به عنوان يكي از اهداف اصيل انقلاب و نهاديه كردن تبعيض در عرصه هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي، از بين رفتن روحيه اميد و تلاش علمي در جوانان كشور براي راهيابي به دانشگاه، نابود كردن تدريجي جنبش دانشجويي از طريق تغيير تركيب دانشگاه ها و استحاله ارزش هاي دانشجويي، تغيير طبقاتي دانشجويان و به تبع آن مديران آينده كشوربه سمت طبقه مرفه كه حاصلي جز گسترش شكاف طبقاتي در جامعه نخواهد داشت و وارد شدن صدمات مديريتي كلان در آينده در اثر كاهش سطح علمي فارغ التحصيلان دانشگاه كه با توجه به توجيه اقتصادي مطرح شده براي طرح، با هيچ يك از ديدگاه هاي اقتصادي موجود مطابقت ندارد اعتراضات خود را پي گيري مي كنيم.

در پايان اين بيانه آمده است : اين اتمام حجت ما دانشجويان با شما مسئولان بود. ديگر پيش از اين نمي توانيم از حقوق خويش به صرف مصلحت انديشي در گذريم. اينك خواستاريم كه با پاسخي صريح، شفاف و نه تكراري مبني بر لغو اين طرح حسن نيت خود را اثبات نماييد و در صورت عدم تحقق اين خواسته بايد منتظر موج عظيم و گسترده اعتراضات دانشجويي باشيد.