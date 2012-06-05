  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

فرصت یک ماهه برای ثبت نام/

آغاز نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد/ شرایط میهمانی دانشجویان سما

آغاز نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد/ شرایط میهمانی دانشجویان سما

نقل و انتقالات و ثبت درخواست های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز شد و تا 15 تیرماه دارد که براساس اعلام دانشگاه این مهلت تمدید نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور جلوگیری از ازدحام و مراجعه دانشجویان به سازمان مرکزی و تکریم ارباب رجوع کار نقل و انتقال تنها از طریق واحدهای دانشگاهی صورت می گیرد.

دانشجویان سما نیز جهت استفاده از تسهیلات ماده واحده بخشنامه جدید نقل و انتقالات، تنها می توانند از آموزشکده های سما به سما میهمان شوند.

بخشنامه جدید شامل واحدهای برون مرزی نمی شود و نقل و انتقال در واحدهای بین الملل ممنوع است.

شرط لازم دانشجویان برای درخواست میهمانی عدم مشروطیت است که تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 90/91 قابل بررسی است.

دبیرخانه مناطق موظفند گزارش ثبت درخواست دانشجویان در واحدهای مبدا را به صورت هفتگی به معاونت دانشجویی دانشگاه ارسال کنند.

کد مطلب 1618760

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