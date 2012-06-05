نمایشگاه آثار علمی با موضوع حضرت علی(ع) در مشهد برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه جلوه هایی از قرآن منسوب به دستخط مبارک حضرت علی(ع) به همراه آثار علمی و پژوهشی خطی، چاپ سنگی و چاپی با موضوع حضرت علی(ع) از تاریخ13 تا17 خرداد ماه در محل تالار ورودی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی درمعرض نمایش عموم قرارگرفته است.

رئیس امور بین الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: دراین نمایشگاه علاوه قرآن منسوب به دستخط حضرت علی(ع) کتب خطی و چاپ سنگی مانند دعای کمیل وصباح، نهج البلاغه، خصایص وحی المبین، ناسخ التواریخ، راه سعادت، علم الیقین وشرح نامه و دستورالعملی که مولای متقیان برای مالک اشتر نخعی در حکومت مصر مرقوم کرده اند در معرض نمایش عموم قرارگرفته است.

مهدی قیصری نیک بیان کرد: علاوه برآثار خطی وچاپ سنگی مجموعه ای ازکتب ارزشمند چاپی مانند علی و استکبار، علی از زبان استاد شهید مطهری، مقاله نامه امام علی(ع)، علی اسوه زندگی و اندیشه سیاسی در گفتمان علوی در بخشی دیگر از این نمایشگاه درمعرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایش سکه های دوره های تیموری و ترکمانان در موزه آستان قدس رضوی

مجموعه ای دیدنی و کم نظیر از سکه‌های امرای تیموری و ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو برای نخستین بار در موزه حضرت رضا(ع) در معرض نمایش عموم قرار گرفت.

مسئول گنجینه تمبر، اسکناس و مسکوکات سازمان آستان قدس رضوی گفت: این مجموعه شامل بیش از 150 عدد سکّه نقره و مسی امرای تیموری، حاکمان سرزمین ماوراءالنهر، خراسان و همچنین ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو است.

محمد حسین یزدی نژاد با تأکید بر اهمیت سکّه ها در انجام مطالعات تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و باستان شناسی، به مراجعه دانشجویان و پژوهشگران متعدد به این گنجینه اشاره کرد و گفت: روی سکّه های تیموری و ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو نام فرمانروا، تاریخ و محل ضرب و پشت اغلب آنها شهادتین دیده می شود؛ در بین این مجموعه، تعدادی از سکّه های نقره سلطان حسین بایقرا با نام مبارک دوازده امام معصوم نیز وجود دارند و بر پشت تعدادی دیگر نام مبارک حضرت علی (ع) دو بار ضرب شده است.