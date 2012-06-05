جریمه 260 میلیون تومانی قاچاقچیان ماهواره

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ماموران نیروی انتظامی گلوگاه شهیدامامی اصفهان طی بازرسی های خودمقادیری کالای قاچاق شامل انواع پوشاک خارجی کشف و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد و پرونده پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون در شعبه تعزیرات مختومه شد و متخلفان غیر از ضبط کالا به پرداخت 29 میلیون تومان جریمه در حق دولت محکوم شدند.

رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی همچنین از بررسی یک پرونده عرضه گوشت قرمز خارج از شبکه توزیع در ارومیه خبر داد و افزود: یک واحد عرضه فرآورده های گوشتی درشهرستان ارومیه به دلیل عرضه خارج ازشبکه 20تن گوشت قرمز به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد.

سرابیان اظهار داشت: در پرونده دیگری با اعلام شکایت گمرک شهرستان زنجان مبنی بر قاچاق تجهیزات دریافت ازماهواره وداروی غیرمجاز خارجی توسط افرادی دراین شهرستان پرونده ای در این رابطه تشکیل شد. دراین راستا پس ازانجام تحقیقات لازم و طی مراحل قانونی شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان زنجان با توجه به شواهد وقرائن موجود در پرونده، تخلف انتسابی رامحرز تشخیص ومتخلف را به پرداخت بیش از 260 میلیون تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.

