مديرعامل باشگاه استقلال اهواز رسما خبر سايت خبري ايپنا را تكذيب كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" درپي انتشارخبري بر روي خروجي سايت خبري وابسته به باشگاه پاس مبني برحضور لوكا بوناچيچ سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز با هماهنگي مسوولان اين باشگاه درسايت خبري ايپنا، علي شفيعي زاده مديرعامل باشگاه استقلال اهوازدرگفتگو با خبرنگار" مهر" رسما هرگونه ادعاي اين باشگاه وسايت خبري وابسته اش درخصوص هماهنگي هاي لازم با مديران باشگاه استقلال اهوازجهت حضورسرمربي استقلال اهوازدرسايت خبري باشگاه پاس را بشدت تكذيب كرد.

مديرعامل باشگاه استقلال اهواز ضمن رد ادعاي پاسي ها با ابرازتاسف ازبرخورد هاي غيرحرفه اي اين باشگاه به خبرگزاري " مهر" گفت: بزودي وپس ازبرگزاري ديدار اين دوتيم صحبتهايي در خصوص حاشيه ها وجوسازي هايي كه باشگاه پاس پيش از رويارويي با حريفان خود ازطريق رسانه وابسته اش به راه مي اندازد، پرده برخواهد داشت.

گروه ورزشي" مهر": اين براي چندمين بار است كه سايت خبري وابسته به باشگاه پاس با روشهاي غيرحرفه اي وابتدايي اقدام به تحريف اخبارسايرخبرگزاريها بويژه " مهر" كرده است. ازمديرعامل فهيم وبا اخلاق باشگاه پاس انتظارمي رود كه دقت نظروتوجه بيشتري به عملكرد نيروهاي زيرمجموعه خود دراين سايت خبري داشته باشد تا ضمن حفظ حرمت رسانه ها، رقابت صحيح تبديل به جدلهاي كودكانه نشود.