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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱

یارزلو:

آموزش و پرورش عشایری در گلستان تشکیل می شود

آموزش و پرورش عشایری در گلستان تشکیل می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون دفتر عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش عشایری در استان گلستان تشکیل می شود و چارت آن ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی یارزلو در جلسه بررسی راهکارهای استقرار اداره آموزش و پرورش عشایری گلستان افزود:  ان شاء الله  با استقرار اداره عشایری در آینده نزدیک شاهد پیشرفت روزافزون تعلیم و تربیت دانش آموزان مناطق عشایر استان باشیم.

وی اظهار داشت: همچنین امیدواریم  بتوانیم موجبات ایجاد عدالت آموزشی را به نحوه مطلوب در مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری را فراهم آوریم .

عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه مردم غیور عشایر در کشور و لزوم محرومیت زدایی به خصوص در بحث امکانات آموزشی و حساسیت ویژه مناطق عشایری و جلو گیری از نفوذ فرهنگ بیگانه بر تشکیل اداره آموزش و پرورش عشایری تاکید کرد.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.
کد مطلب 1618771

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