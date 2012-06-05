آموزش و پرورش عشایری در گلستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی یارزلو در جلسه بررسی راهکارهای استقرار اداره آموزش و پرورش عشایری گلستان افزود: ان شاء الله با استقرار اداره عشایری در آینده نزدیک شاهد پیشرفت روزافزون تعلیم و تربیت دانش آموزان مناطق عشایر استان باشیم.

وی اظهار داشت: همچنین امیدواریم بتوانیم موجبات ایجاد عدالت آموزشی را به نحوه مطلوب در مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری را فراهم آوریم .

عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه مردم غیور عشایر در کشور و لزوم محرومیت زدایی به خصوص در بحث امکانات آموزشی و حساسیت ویژه مناطق عشایری و جلو گیری از نفوذ فرهنگ بیگانه بر تشکیل اداره آموزش و پرورش عشایری تاکید کرد.



گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.