احسان عباسلو از مدیریت سرای اهل قلم استعفا کرد

احسان عباسلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: بعد از یک دوره از فعالیت در سرای اهل قلم به نظرم رسید که کسانی هستند که بتوانند بهتر از من فعالیت کنند و به همین خاطر استعفایم از این مسئولیت را به مدیرعامل خانه کتاب ارائه کرده‌ام.

وی افزود: گاهی حس می‌شود که تغییر در یک سمت ما را به سمت بهتر شدن فعالیت‌ها هدایت می‌کند و من هم حس می‌کنم با رفتنم از سرای اهل قلم فعالیت‌های ما بهتر از آن چیزی که تا الان وجود داشته است، ادامه پیدا خواهد کرد.

به گفته عباسلو وی از این پس بیشتر فعالیت‌های خود را روی بخش آموزش و امور استان‌های بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان که به تازگی مسئولیت آن به وی داده شده است، متمرکز خواهد کرد.

احسان عباسلو در چهار سال گذشته مسئول نشست‌های هفتگی سرای اهل قلم و نیز برپایی نشست‌های سرای اهل قلم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بوده است.