  1. هنر
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

راسل کرو به مسافران کشتی نوح(ع) پیوست

راسل کرو به مسافران کشتی نوح(ع) پیوست

دارن آرنوفسکی به زودی فیلمبرداری تازه ترین اثرش را با بازی "راسل کرو" در نقش حضرت نوح (ع) آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم نخستین تولید پرهزینه این کارگردان جوان آمریکایی است که پس از موفقیت فیلم "قوی سیاه" ساخته می شود.

در این فیلم حضور بازیگرانی چون"راسل کرو"، "جنیفر کانلی" و "سایروس رونان" قطعی شده بود اما روز گذشته خبر اضافه شدن دو بازیگر جدید یعنی "داگلاس بوث " و " لوگان لرمن" نیز منتشر شد.

این فیلم روایتی کلاسیک از داستان ساخته شدن کشتی نوح و طوفان بزرگ را روایت می کند که داستان آن در کتب آسمانی مختلف آمده است.

آرنوفسکی پیش از این با فیلم های "کشتی گیر" و "فونتین" و "قوی سیاه" خود را به عنوان کارگردانی خارج از بدنه هالیوود معرفی کرده بود.

کد مطلب 1618773

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