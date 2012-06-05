زاهدی برگزیده جشنواره اکراین شد

مرتضی زاهدی؛ هنرمند تصویرگر ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره هر ساله در زمینه‌های تصویرسازی، طراحی کتاب، طراحی گرافیک، طراحی محصول، طراحی داخلی و طراحی لباس برگزار می‌شود و برگزیدگان هر رشته را معرفی می کند.



مرتضی زاهدی که با تصاویری از کتاب " With the sun in my eyes " که در سال 2010 در آرژانتین منتشر شده بود در این جشنواره شرکت کرده بود، توانست در میان 10 برگزیده رشته تصویرسازی این جشنواره قرار بگیرد.



وی در مورد طراحی که برای جلد این کتاب انجام داده است توضیح داد: این کتاب همچنین جایزه " A Junior Library Guild Selection " انجمن صنفی کتابداران و تاریخ آمریکا را نیز به دست آورده است. کتاب همراه با خورشید در چشمان من کتابی کودکانه و داستانی درباره دختری است که برای یافتن خورشید تلاش می‌کند.



مرتضی زاهدی؛ هنرمندی است که در رشت به دنیا آمده و مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه‌ هنر در رشته گرافیک گرفته است.

وی در گالری‌های لاله و دی در تهران و گالری‌های t_box و Misuzudo و Gallery Fukka توکیو نمایشگاه گذاشته است.