16 میلیارد ریال برای مقابله با بحران به شهرداری ها اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در سال گذشته در مجموع 181 میلیارد ریال از اعتبار مدیریت بحران استان بین شهرداری های خراسان رضوی توزیع شده که مبلغ تخصیصی آن 106 میلیارد ریال است.

وی افزود: اعتبار مذکور صرف اجرای 153 پروژه در 64 شهرداری خراسان رضوی می شود.

به گفته وی، بخش اعظیم اعتبارات توزیع شده برای اجرای پروژه های پیشگیرانه، آمادگی و مقابله با بحران بوده که تکمیل دیوارهای ساحلی، کانال جمع آوری آب های سطحی، احداث سیل بندها، جداسازی شبکه آب شرب از فضای سبز، احداث و تکمیل سالن های چند منظوره از مهم ترین این پروژه ها و طرح هاست.

وی افزود: از سرجمع این اعتبار، مبلغ 16 میلیارد ریال به تجهیز شهرداری ها برای مقابله با بحران ها اختصاص یافته که این مهم برای اولین بار در استان محقق شده است.