  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

در خراسان رضوی/

16 میلیارد ریال برای مقابله با بحران به شهرداری ها اختصاص یافت

16 میلیارد ریال برای مقابله با بحران به شهرداری ها اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از اختصاص16 میلیارد ریال ویژه تجهیز شهرداری ها برای مقابله با بحران ها در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در سال گذشته در مجموع 181 میلیارد ریال از اعتبار مدیریت بحران استان بین شهرداری های خراسان رضوی توزیع شده که مبلغ تخصیصی آن 106 میلیارد ریال است.

وی افزود: اعتبار مذکور صرف اجرای 153 پروژه در 64 شهرداری خراسان رضوی می شود.

به گفته وی، بخش اعظیم اعتبارات توزیع شده برای اجرای پروژه های پیشگیرانه، آمادگی و مقابله با بحران بوده که تکمیل دیوارهای ساحلی، کانال جمع آوری آب های سطحی، احداث سیل بندها، جداسازی شبکه آب شرب از فضای سبز، احداث و تکمیل سالن های چند منظوره از مهم ترین این پروژه ها و طرح هاست.

وی افزود: از سرجمع این اعتبار، مبلغ 16 میلیارد ریال به تجهیز شهرداری ها برای مقابله با بحران ها اختصاص یافته که این مهم برای اولین بار در استان محقق شده است.

کد مطلب 1618777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها