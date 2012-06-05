چالش روسیه و اتحادیه اروپا بر سر سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هرمان وان رمپوی" رئیس شورای اتحادیه اروپا به همراه "خوزه مانوئل بارسو" رئیس کمیسیون اروپا و "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز در سنت پترزبورگ تلاش کردند تا در دیدار با "ولادیمیر پوتین" وی را متقاعد کنند که حمایت خود از بشار اسد را کاهش دهد.

بر همین اساس نخستین نشست سران اتحادیه اروپا با ولادیمیر پوتین بعد از ریاست ‌جمهوری مجددش، تحت ‌تأثیر تحولات سوریه و با دستور کار همین موضوع برگزار شد.

رئیس اتحادیه اروپا در دیدار با ولادیمیر پوتین در سن پترزبورگ تاکید کرد که هیچ جایگزینی برای طرح فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه وجود ندارد.

هرمان وان رمپوی رئیس شورای اروپا در کنفرانسی مطبوعاتی با اشاره به اشتراک دیدگاه دوطرف در این ‌باره، با اعلام حمایت از ناظران بین‌ المللی مستقر در سوریه، تاکید کرد که با وجود ارزیابی های متفاوت اروپا و روسیه درباره این بحران، هر دوطرف درباره فراهم آوردن امکانات و زمینه‌ های بهتر برای توقف خشونتها و جلوگیری از جنگ داخلی در این کشور و دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز اتفاق نظر دارند.

خوزه مانوئل بارسو، ولادیمیر پوتین و هرمان وان رمپوی در کنفرانس خبری مشترک

اما پوتین در جریان دیدارش با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه تاکید کرد که نه تنها نیروهای حکومتی، بلکه مخالفان حکومت سوریه نیز در خشونت ها مقصر اند.

درمقابل کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز یک شنبه بعد از دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت: نقش روسیه برای موفقیت برنامه صلح کوفی عنان (فرستاده سازمان ملل در سوریه) حیاتی است.

و اتحادیه اروپا در نظر دارد با همکاری روسیه تلاش کند تا راهی برای پایان بخشیدن به خشونت ها یافته و برنامه صلح را تقویت کند.



یکی از مقام های اتحادیه اروپا به شرط فاش نشدن نام خود به خبرگزاری رویترز گفت: برای ما ضروری است تا اطمینان حاصل کنیم که روسیه از نفوذ خود کاملاً استفاده می کند تا رژیم اسد را وادار کند برنامه صلح را اجرا نماید.

این مقام اتحادیه اروپا افزوده است که اقدامات روسیه برای یافتن یک راه حل سیاسی در بحران سوریه کاملاً کمک کننده نبوده است.

به نوشته رویترز تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته است تا ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را به تغییر موضع در قبال بحران سوریه وادار کند، ناکام مانده است.

علاوه بر سوریه، موضوعات دیگری نیز در دیدار پوتین با رهبران اروپا مطرح شد که مسئله سفر شهروندان بدون ویزا و همچنین داد و ستد میان روسیه و کشورهای اروپایی از آن جمله بود و رئیس جمهور روسیه بر افزایش روابط تجاری کشورش با اروپا تاکید کرد.