مقام چهارم ربانی در مسابقات پرش با نیزه جایزه بزرگ کره جنوبی

ابوالقاسم اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو و میدانیکار ارزنده قم و کشورمان در رشته پرش با نیزه پیکارهای سالهای اخیر داخلی و میادین بین المللی و قهرمانی مردان آسیا در تلاش برای بازگشت به دوران اوج خود در پیکارهای بین المللی جایزه بزرگ کره جنوبی عملکرد بسیار خوبی داشت.
ربانی دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2007
وی ادامه داد: در این مسابقات که در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد، محمدمحسن ربانی قهرمان ارزنده قم و کشورمان در رشته پرش با نیزه که سابقه کسب عنوان قهرمانی مسابقات مردان آسیا را در سال 2007 دارد، در پیکار با حریفان خود موفق شد مقام چهارم را از آن خود کند.
رئیس هیئت دو و میدانی قم اضافه کرد: ربانی که در سالهای اخیر مرد اول رشته پرش با نیزه در مسابقات مختلف داخلی و برونمرزی بوده است و رکورددار پرش با نیزه کشورمان به شمار میرود، در مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ کره جنوبی در حالی مقام چهارم را کسب کرد که توانست نتیجه بسیار خوبی در جدال با حریفان خود کسب کند و تنها با بدشانسی به دلیل یک خطا از کسب مدال محروم شد.
وی یاد آور شد: ربانی که با کسب رکورد 5 متر و 20 سانتیمتر و کسب مقام قهرمانی پیکارهای جایزه بزرگ کشور و انتخابی تیم ملی به عنوان ملیپوش ماده پرش با نیزه سابقه حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا را نیز دارد بود، در این رقابتها توانست همین حد نصاب خود را نیز به نام خود به ثبت برساند.
ثبت رکورد پنج متر و 20 سانتیمتر برای چهارمی در جایزه بزرگ کره جنوبی
اکرمی بیان داشت: در مسابقات رشته پرش با نیزه رقابتهای دو و میدانی قهرمانی جایزه بزرگ کره جنوبی، محمدمحسن ربانی با ثبت رکورد 5 متر و 20 سانتیمتر در حالی به عنوان چهارمی رضایت داد که با یک خطای بیشتر نسبت به نفر سوم این عنوان را کسب کرد.
وی عنوان کرد: قهرمان ارزنده پرش با نیزه قم در این مسابقات که در بوسان کره جنوبی جریان داشت، به مصاف حریفانی از آمریکا، استرالیا، کره جنوبی، قزاقستان، اتریش، تایلند، ژاپن و چین تایپه رفت که در پایان با 16 سانتیمتر کمتر از رکورد اختصاصی خود یعنی 5 متر و 36 سانتیمتر در مکان چهارم ایستاد.
رئیس هیئت دو و میدانی قم با بیان اینکه این مسابقات در چارچوب دعوت کشور میزبان از ورزشکاران خوب رشته پرش با نیزه برگزار شد، اظهار داشت: ربانی در این رقابت به علت همراه نداشتن نیزههای شخصی خود مجبور به استفاده از نیزههای ورزشکاران دیگر شد و به همین دلیل در پایان با یک خطای بیشتر نسبت به نفر سوم، در جایگاه چهارم قرار گرفت.
اکرمی به مهر خبر داد:
مقام چهارم ربانی در مسابقات پرش با نیزه جایزه بزرگ کره جنوبی
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دو و میدانی استان قم از درخشش دو و میدانی کار قمی در رقابتهای جایزه بزرگ کره جنوبی خبر داد.
