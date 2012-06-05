برخورد گروه ضربت با مسابقات شبانه در بزرگراهها

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی از تخلفات شبانه در بزرگراههای تهران همانند مسابقات سرعت یا حرکات نمایشی کاهش یافته است و ماموران پلیس بزرگراه با استقرار در این اماکن با تخلفات برخورد می کنند.

به گفته وی، موتور سواران در ساعات پایانی شب بزرگراه زین الدین را محل مسابقه خود کرده بودند که با استقرار گروه ضربت و گشتهای پلیس این امر کنترل و با متخلفان برخورد شد. این افراد به علت اینکه انتهای بزرگراه هنوز به بهره برداری نرسیده است شبها در این بزرگراه و منطقه استقلال اقدام به برگزاری مسابقه می کردند.

جانشین رئیس پلیس راهور تاکید کرد: علاوه بر گشتهای پلیس بزرگراه، گشتهای منطقه 4 راهنمایی و رانندگی نیز در این منطقه مستقر شده و با تخلفات برخورد می کنند.

بذرافشان از برخورد با خودروهای متخلف در بزرگراه نیایش نیز خبر داد و گفت: گشت بزرگراه با خودروهایی که در این اتوبان مسابقه سرعت برگزار می کنند برخورد کرده و علاوه بر اعمال قانون، خودروهای آنها توقیف می شود. با اجرای طرح برخورد با تخلفات شبانه میزان برگزاری مسابقات سرعت در خیابانها بسیار کاهش یافته است.