علی اصغر رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این بسته حمایتی به منظور رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی دارای مشکل حاد در خراسان شمالی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه این بسته‌های حمایتی از طریق وزارت برای واحدهای تولیدی دارای مشکل مالی در تمامی استان‌های کشور منظور شده است اظهار داشت: برای خراسان شمالی بسته حمایتی به مبلغ 30 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

رضازاده اضافه کرد: این 30 میلیارد ریال با در نظر گرفتن میزان مشکلات واحدهای تولیدی و پس از تصمیم گیری در کارگروه های مربوطه، به صورت بسته‌های حمایتی یک تا 2 میلیارد ریالی به واحدهای دارای مشکلات حاد اعطا می‌شود.

وی تصریح کرد: 10 درصد این بسته حمایتی به صورت تسهیلات بلاعوض بوده و مابقی آن نیز در قالب تسهیلات کم بهره و بلند مدت به صاحبان صنایع و کارگاه‌های استان اعطا می‌شود.

علی اصغر رضازاده مسائلی چون بدهی معوقه به بانک‌ها، چک‌های برگشتی صاحبان صنایع، عدم توانایی تولید به دلیل کمبود اعتبارات و ... را از جمله مشکلات برخی تولیدکننده‌های خراسان شمالی دانست و افزود: این بسته حمایتی به منظور حمایت از این واحدها و نجات آنان از وضعیت موجود در نظر گرفته شده است.

وی واحدهایی چون قند اسفراین، پلاستیک سازی مانه و سملقان، گچ اسفراین، معدن چهارخروار و ... را از جمله واحدهای دارای مشکلات حاد مالی در خراسان شمالی ذکر و تصریح کرد: این کارخانجات از جمله واحدهای مشمول دریافت این بسته حمایتی بوده که لازم است درمورد آن‌ها در کمیسیون مربوطه تصمیم گیری شود.