به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به ششمین همایش بیداری اسلامی و نهضت امام خمینی(ره) که امروز سه شنبه در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: بیداری و انقلاب رشد و آگاهی آحاد مردم را به همراه آورد و شعار استقلال و آزادی را که در کنار جمهوریت نظام تبدیل به یک برنامه عملی کرد و ساختار همسانی به هنجارهای دنیای اسلام بخشید.

وی با اشاره به این که استغناء و پیشرفت نتیجه این آگاهی است، تصریح کرد: موج این بیداری از پای ننشست چرا که از سرچشمه جوشان، زنده و پاک بهره مند بود. حال شاهدیم که این بیداری به گوش ملت‌های دیگر نیز رسیده است و ثمرات آن در جهان اسلام دیده می‌شود.

صالحی نقش بیدارگرانه امام خمینی(ره) را فقط انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی محدود ندانست و بیان کرد: آن بزرگوار چنین روزی را پیش‌بینی کرده بود، روزی که فرمود معنی صدور انقلاب ما این است که همه ملت‌ها بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و تحت سلطه بودنی که هستند و مخازن آنها را به باد می‌دهد نجات دهند.

وی تاکید کرد: آرمان‌های امام طبق گفته خودشان آن روز به ثمر می‌رسد که مستضعفین جهان از زیر بار مستکبرین خارج شوند.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه تحولات فکری دنیای اسلام دارای عمق بوده و مخاطبان و توده‌های عظیم انسانی را در این حرکت بیداری به خود معطوف داشته است، بیان کرد: ریشه و بنیاد انقلاب عظیم امام خمینی(ره) در واقع با پشتوانه بیداری، خردمندی و آگاهی مردم بنا شده است.

وی افزود: امام خمینی(ره) رهبری با برخورداری از سبک، شیوه و روش خود در آگاهی مسیر مردم است. او دارای نقشه راه برای نهضت بیداری خود بود و به هیچوجه از نهضت‌های پیشین الگو نگرفت. مخاطب خود را آحاد مردم، خیل وسیع توده‌ها و آماده سازی نخبگان می‌دانست.

به گفته صالحی امام خمینی(ره) نه چپ گرایی را برمی‌تافت و نه قائل بر افراط و تفریط بود. ادبیات نهضت بیداری را بر الگوبرداری از ادبیات حماسی بنا کرد تا کلام و بیان او در عمق جامعه جریان پیدا کند.

وی تاکید کرد: امام (ره) در عمق و روح مردم نفوذ کرد و از همه مهمتر نهضت بیداری و انقلاب اسلامی را توامان بر نفی استبداد و رد استعمار بنا کرد. وی صبوری، مشتاقی هوشمندانه خود را طی چند دهه برای نهادینه شدن فکر مردم مبنای رهبری خویش قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: تحولات اخیر در جهان عرب هم قدرت‌های بزرگ را به خود مشغول داشته و هم توجه ملت‌ها و محافل فکری، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی را درک کرده است که برخی آن را شرایطی بحرانی و گذرا می‌دانند.

وی تصریح کرد: حقیقت این است که این تحولات شعله‌های کوچکی نیستند که مهارپذیر باشند بلکه طوفانی بنیان‌برانداز از مطالبات مردمی در جهان عرب است که ریشه در اعتقادات اسلامی و الگوی انقلاب ایران با پرچمداری بنیان‌گذار آن دارد.

صالحی اظهار داشت: ملت‌های بیدار شده که رنگ و بوی اسلام خواهی در کلام و شعارشان به وضوح قابل مشاهده است می خواهند در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند، مشارکتی که در جهت منافع ملی و ایدئولوژیک خودشان است.

وی ادامه داد: بیداری اسلامی مهمترین مولفه بسیج آحاد مردم و بهره گیری از حس نوستالژیک ضد استعماری ملت‌ها است. استعمار و استبداد هدف مشترک نهضت‌های بیداری بوده است و یکی از دلایل متقن در موفقیت نهضت بیداری ایران در مصاف با استعمار و استبداد باور و نثر سازنده و تاثیرگذار دین در تحولات عصر حاضر بود.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: رسالت همه انبیای الهی، اولیای خدا و رهبران معنوی انسان‌ها همچون امام خمینی(ره) دنبال کردن این هدف بزرگ است که ملت‌های اسیر را از اسارت فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که چیزی جز ظلمت و تاریکی نیستند آزاد سازند و به سوی ایمان، توحید، پاکی و تقوا، آزادگی و استقلال، سربلند و عزت که همان نور روشنایی است هدایت کنند.

وی تاکید کرد: در اندیشه امام خمینی(ره) مردم مبنا و محور اصلی قدرت مشروع و پایدار سیاسی شناخته شدند و آگاهی آنها از این قدرت می‌تواند منشاء ایجاد حرکت‌ها و نهضت‌های خودجوش و فراگیر مردمی در جهت آزادی از سلطه قدرت‌های نامشروع باشد.

صالحی افزود: مبانی اندیشه امام خمینی(ره) تبیین کننده رسالت جهانی انقلاب اسلامی و گسترش تعمیق نهضت‌های اسلامی در جهت زمینه سازی برپایی حکومت عدل جهانی حضرت مهدی موعود(عج) است.

وی خاطرنشان کرد: آن بنیان‌گذار بیداری اسلامی در زمان معاصر چنین بیان کرد که تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسول‌الله(ص) در تمام جهان طنین نیافکند مبارزه هست و تا مبارزه در هر کجای جهان علیه مستکبرین وجود داد ما هستیم.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه رشد و گسترش بیداری ملت‌ها در خاورمیانه توام با ایستادگی، مقاومت و استقامت مردم با تکیه بر حقوق آنها و محوریت اسلام از انقلاب اسلامی و رهنمودهای حضرت امام الگو گرفته است، تاکید کرد:‌ خاورمیانه امروز با گذشته دارای تفاوت ماهوی است.

وی افزود: بلوغ مردم و فروپاشی نظام‌های توتالیتر نوید خوشایندی است. آنچه امروز در ادبیات مردم خاورمیانه خود را با گذشته متمایز کرده است ملازمت دین و دولت است.

صالحی ادامه داد: احترام به کرامت اسلامی،‌ حقوق شهروندی و مردم سالاری خزان استبداد سران وابسته و دلبسته به استعمار است و رایحه دلنشین آزادی و استقلال به همراه می‌آورد. آزادی به رشد و آگاهی آحاد امت عرب سرانجامی دلنشین می دهد و فریادها را با آرمان‌ها پیوند می‌دهد.

وی با بیان اینکه بهار آزادی اعراب فرا رسیده و امید است این فرآیند منجر به پیشرفت، توسعه و همگرایی منطقه‌ای و درون دنیای اسلام شود، اظهار داشت: امام خمینی(ره) با زنده کردن اسلام و قوانین آن در ایران و الگوبخشی به کشورهای منطقه و جهان اسلام آنان را به بازیابی هویت خود فراخواند تا در پرتو آن از سیطره بی چون و چرای بیگانگان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی جلوگیری به عمل آورد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد:‌ امام مقابله با ظلم را نه تنها حق مسلمانان می دانست که آن را به عنوان تکلیف بر می‌شمرد و تاکید داشت که هیچ مسلمانی حق ندارد رضایت به حکومت ظلم و جور بدهد وباید به وظیفه خود نسبت به ایستادگی در برابر حکومت جور هر مقدار که می‌تواند عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) جویندگان راستین عدالت را امید داده بودند که به زودی وعده الهی تحقق خواهد یافت و دست قدرتمند حق تعالی از آستین ملت‌های مظلوم بیرون ‌آمده و همان تحول الهی را که بر ملت ایران پدید آمده در سراسر جهان محقق خواهد کرد.

صالحی تاکید کرد: شاهدیم که در این زمینه پایه‌های رژیم اشغالگر از هر زمان دیگر متزلزل‌تر شده و رویای خام قدرت‌های استکباری برای ایجاد خاورمیانه بزرگ به بن بست رسیده است. مردم بیدار شده منطقه به دنبال رهایی از استبداد، فساد، وابستگی به آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و کشورهایی که به دنبال سلطه جهانی هستند باید بدانند که نخواهند توانست آینده ملت‌های خواهان آزادی و عدالت را به نفع خود رقم بزنند.

به گفته وی جمهوری اسلامی ایران نمونه بارزی است بر این که اگر حکومتی بر اراده ملت خود استوار باشد قطعاً منافع ملی خویش را به نفع منافع قدرت‌های استکباری قربانی نخواهد کرد. بزرگترین دستاورد این تحولات برای جهان اسلام شکست‌ طرح‌های آمریکا و غرب برای منطقه خواهد بود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: قیام امام خمینی(ره) در برابر حکومت طاغوت و نوع نگاه ایشان به بیداری اسلامی و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی امروز در جهان طنین انداز شده است. این ندای برائت از زور و تدبیر است که شنیده می‌شود و شکل گیری جنبش مقاومت اسلامی که پایه‌های قدرت‌های استبدادی و زورگو را متزلزل کرده است.