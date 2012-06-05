اختصاص 30 میلیارد تومان به کارگروه توسعه کشاورزی فردوس

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جهاد کشاورزی فردوس در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی فردوس، از اختصاص 30 میلیارد تومان اعتبار به کارگروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد و اظهارداشت: براساس اعتبار اختصاص یافته هر اندازه طرح کشاورزی در چارچوب ضوابط کارگروه پیشنهاد شود مورد پذیرش قرار گیرد، محدودیت مالی در این راستا وجود ندارد.

عباسعلی غلامی اضافه کرد: تاکنون 500 نفر متقاضی دریافت تسهیلات کشاورزی در سامانه مربوطه ثبت ‌نام کرده ‌اند.

رئیس جهاد کشاورزی فردوس توسعه و احداث واحدهای گلخانه ‌ای، پروار شتر، پروار گوسفند، پرورش شترمرغ، کاشت زرشک، گیاهان علوفه ‌ای، تجهیز و نوسازی اراضی زراعی و باغی و مرمت قنوات را از جمله طرح‌ های اولویت ‌دار بخش کشاورزی عنوان کرد.

معاون فرماندار فردوس نیز در این جلسه بر فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه‌ گذاران بخش کشاورزی در این شهرستان تاکید کرد.

محمدعلی جوان با اشاره به اینکه ادارات آب، برق و راه و ترابری برای موافقت با اجرای طرحهای کشاورزی نیاز به استعلامات استانی دارند، افزود: اعلام نتیجه این استعلامات حداقل یکک ماه طول می‌ کشد، که در این زمینه اگر به مدیران شهرستان تفویض اختیار داده شود مدت زمان کمتری صرف اعلام نتیجه استعلامات می‌ شود.

معاون فرماندار فردوس در پایان خواستار تشکیل کمیسیون استعلام برای طرحهای بزرگ کشاورزی در شهرستان شد و گفت: برگزاری کمیسیون استعلام منجر به کاهش هزینه و تسریع در روند اجرای طرح از سوی سرمایه ‌گذار می ‌شود.

حمایت از بخش کشاورزی خراسان‌ جنوبی مورد غفلت قرار گرفته است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند گفت: علیرغم اینکه توسعه استان در بخش کشاورزی قرار گرفته، اما حمایت از این بخش مورد غفلت قرار گرفته است.

بهرام حسنی در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند، با بیان اینکه سهم ارزش افزوده محصولات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 14 درصد است، اظهار داشت: اما این بخش از حمایت‌ های دولتی مغفول مانده و آنطور که انتظار می ‌رود حمایت نشده است.

وی با بیان اینکه در کشور یک روش علمی در مورد سنجش این حمایت ‌ها وجود ندارد، تصریح کرد: این حمایت ‌ها به صورت بازپرداخت یارانه در راستای تامین برخی از نهاده ‌ها از قبیل سم، کود و بذر صورت می ‌گیرد.

حسنی ادامه داد: صندوق‌ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی یکی از ابزارهای حمایتی دولت در حوزه کشاورزی است، که در حال حاضر حمایت از بخش کشاورزی، شرایط شکل‌ گیری صندوق ‌های شهرستانی و استانی و نیز آمادگی بخش خصوصی در ارتباط با 51 درصد سهم خود در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند یادآور شد: اما با وجود این ضرورت تاکنون تامین اعتباری در مورد سهم بخش دولتی در استان صورت نگرفته است.