رايزني ابراهيم جعفري با سران حزب دموكراتيك كردستان عراق

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، ابراهيم جعفري كانديداي فهرست انتخاباتي ائتلاف عراق يكپارچه براي برعهده گرفتن پست نخست وزيري ، امروز سه شنبه مذاكرات خود را با مسئولان كردستان عراق آغاز كرد.



جعفري كه امروزسه شنبه وارد گردشگاه صلاح الدين در30 كيلومتري شمال شهراربيل درشمال عراق شد، تلاش مي كند درباره روند فعاليت مجمع ملي عراق وتوزيع پست هاي كليدي در دولت آينده مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.



جعفري كه هم اكنون معاونت رياست جمهوري عراق را نيزبرعهده دارد، به همراه پنج نفر از اعضاي برجسته فهرست انتخاباتي "ائتلاف عراق يكپارچه" بوسيله بالگرد ساعت 12 و 30 دقيقه ظهر امروز وارد گردشگاه صلاح الدين شد و مورد استقبال مسعود بازراني رئيس حزب دموكرات كردستان،هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق و "روز نوري شاويس" معاون رئيس جمهور كه هر دونيز از سران حزب دموكراتيك كردستان به شمار مي روند، قرار گرفت.

رئيس حزب الدعوه اسلامي پس از ورود به صلاح الدين از گفتگو با خبرنگاران خودداري كرد و بلافاصله نشستي را با مسئولان حزب دموكرات كردستان پشت دربهاي بسته آغازكرد.



محمد احسان وزيرحقوق بشردر حكومت محلي كردستان درباره اين ديدار توضيح داد: جعفري براي بحث وبررسي درباره آينده روند سياسي در عراق به صلاح الدين سفر مي كند.

وي افزود: هدف از اين سفر اجراي مشورت با سران حزب دموكرات كردستان و ديگر طرفهاي فهرست انتخاباتي" ائتلاف كردستان" است كه توانست رتبه دوم را در انتخابات مجمع ملي عراق به دست آورد.



گفتني است سه فهرست اول پيروز در انتخابات 30 ژانويه مجمع ملي عراق، مشورتها و رايزنيهايي را براي برقراري ائتلافهايي ميان يكديگر اجرا مي كنند.

سه فهرست پيروزدرانتخابات اخيركه توانستند اكثركرسيهاي مجمع ملي عراق را در اختيار بگيرند،" ائتلاف عراق يكپارچه" (كسب 140 كرسي) مورد حمايت آيت الله سيستاني ، فهرست "ائتلاف كردها" (75 كرسي) متشكل از دو حزب دموكرات واتحاديه ميهني كردستان و فهرست العراقيه ( 40 كرسي) به رياست اياد علاوي نخست وزير موقت عراق هستند.