۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

صدور 4300 اعتبارنامه برای فعالیت سمن ها/ سمن ها از پرداخت مالیات معاف شدند

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از صدور چهار هزار و 300 اعتبارنامه برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد و همچنین معافیت مالیاتی سمن ها خبر داد.

محمد صادق اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توافق وزارت کشور صدور اعتبارنامه های دائمی از این به بعد با وزارت کشور است اما با توجه به تاسیس وزارت ورزش و جوانان و نبود مشکلی برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد، در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان اعتبارنامه های این سازمانها را تمدید کرده است تا وزارت کشور به آنها اعتبار نامه دائمی دهد.

وی افزود: همچنین شرایط دریافت مجوز برای متقاضیان راه اندازی سمن ها در حوزه جوانان بزودی اعلام شده و حتی وزارت ورزش و جوانان درخواست صدور و ثبت شرکت متقاضیان را نیز انجام می دهد تا مدارک آنها برای صدور اعتبار نامه دائمی از سوی وزارت کشور بررسی شود.

اکبری درباره سایر تسهیلات در نظرگرفته شده برای فعالیت سمن ها توضیح داد: براساس توافقات لازم تمامی سمنها از معافیت‌ مالیاتی برخوردار شده اند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان از مسئولان وزارت کشور خواست تا روند صدور اعتبارنامه ها برای سمن ها سرعت گیرد تا فعالیتهای آنها دچار اختلال نشود.

