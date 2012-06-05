کارگاههای بازی نامه نویسی در انستیتو بازیهای رایانه ای برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه بازی نامه نویسی عنوان یکی از دوره های آموزشی است که در انستیتو بازی سازی رایانه ای برگزار خواهد شد مدت زمان این کارگاه آموزشی به مدت یکسال است و علاقه مندان در این کارگاه اقدام به نگارش بازی نامه خواهند کرد.

کارگاههای یکساله فقط در زمینه بازی نامه نویسی برگزار می شود و علاقه مندان برای حضور در این کارگاهها می توانند نمونه کارهای خود در عرصه نویسندگی را برای انستیتو ملی بازی سازی ارسال کنند و در نهایت پس از بررسی متقاضیان، اسامی واجدین شرایط برای حضور در این دوره ها معرفی می شود.

این کارگاه آموزشی که در آن از استادان معتبر فیلمنامه نویسی و رمان نویسی استفاده خواهد شد در انستیتو بازی سازی بنیاد ملی بازی های رایانه ای از نیمه دوم خردادماه آغاز می شود و علاقه مندان برای حضور در این کارگاهها باید به این انستیتو مراجعه کرده و نمونه آثار خود را به منظور پذیرش در این دوره های تخصصی ارائه دهند.