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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

حسینی:

گلستان جزو استانهای برتر طرح پیک مهر است

گلستان جزو استانهای برتر طرح پیک مهر است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اجتماعی استانداری گلستان گفت: گلستان جزو 10 استان برتر در اجرای طرح پیک مهر ( ترویج کتاب و کتابخوانی) است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم حسینی صبح سه شنبه در جلسه کتابخانه های استان افزود: طرح پیک مهر با هدف ارتقای میزان مطالعه و با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی در این استان اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: ارتقای میزان مطالعه شهروندان گلستانی، ترویج فرهنگ مطالعه مفید، استفاده مفید از زمان انتظار و ترغیب اقشار مختلف جامعه به امر کتابخوانی از جمله اهداف است.

حسینی بیان داشت: اجرای این طرح با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی و امور اجتماعی استانداری در اماکن عمومی چون پایانه های مسافربری، فرودگاه و راه آهن و ... با نصب قفسه های کتاب و کتابهای در قطع جیبی اجرا شد.

وی عنوان کرد: در سال 91 سایر اماکن عمومی از این طرح بهره مند خواهند شد.

63 کتابخانه در گلستان فعالیت دارد.
کد مطلب 1618796

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