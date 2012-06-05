گلستان جزو استانهای برتر طرح پیک مهر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم حسینی صبح سه شنبه در جلسه کتابخانه های استان افزود: طرح پیک مهر با هدف ارتقای میزان مطالعه و با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی در این استان اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: ارتقای میزان مطالعه شهروندان گلستانی، ترویج فرهنگ مطالعه مفید، استفاده مفید از زمان انتظار و ترغیب اقشار مختلف جامعه به امر کتابخوانی از جمله اهداف است.

حسینی بیان داشت: اجرای این طرح با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی و امور اجتماعی استانداری در اماکن عمومی چون پایانه های مسافربری، فرودگاه و راه آهن و ... با نصب قفسه های کتاب و کتابهای در قطع جیبی اجرا شد.

وی عنوان کرد: در سال 91 سایر اماکن عمومی از این طرح بهره مند خواهند شد.

63 کتابخانه در گلستان فعالیت دارد.