گلستان جزو استانهای برتر طرح پیک مهر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم حسینی صبح سه شنبه در جلسه کتابخانه های استان افزود: طرح پیک مهر با هدف ارتقای میزان مطالعه و با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی در این استان اجرا میشود.
وی اظهار داشت: ارتقای میزان مطالعه شهروندان گلستانی، ترویج فرهنگ مطالعه مفید، استفاده مفید از زمان انتظار و ترغیب اقشار مختلف جامعه به امر کتابخوانی از جمله اهداف است.
حسینی بیان داشت: اجرای این طرح با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی و امور اجتماعی استانداری در اماکن عمومی چون پایانه های مسافربری، فرودگاه و راه آهن و ... با نصب قفسه های کتاب و کتابهای در قطع جیبی اجرا شد.
وی عنوان کرد: در سال 91 سایر اماکن عمومی از این طرح بهره مند خواهند شد.
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