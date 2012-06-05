رستوران سیار و فروش غذاهای فاسد در مکه

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه عکاظ نوشت: با ورود به موسم عمره، شماری از افراد متخلف، به خاطر کسب درآمد و سود سریع و راحت، پدیده غیرمتمدانه ای در مکه مکرمه را ظاهر می کنند بدون اینکه اصول بهداشتی و سلامتی را رعایت کنند.

از جمله این اقدامات غیر متمدانه، اقدامی است که برخی آفریقایی ها به آن دست زدند، به طوری که بر روی یک چرخ دستی مخصوص بنایی اقدام به فروش کباب می کردند و هیچ اعتنایی به خطرات این اقدامات غیربهداشتی و ناسالم خود برای سلامتی مصرف کنندگان نمی کردند.

ابو بکر یکی از این افراد متخلف در حالی که عرق از صورتش می ریخت، به عکاظ گفت نیاز و فقر مرا مجبور کرد تا گاری آهنی را به رستوران سیار در جاده های منتهی به مسجدالحرام تبدیل کنم که با جمعیت انبوهی از عمره گزاران و زائران همراه است.

وی افزود: همسرش، گوشتهای کباب شده را تهیه می کرد و وی با گاری خود به عابران می فروخت، وی همچنین اعلام کرد از ادویه های آفریقایی که طعم خوشمزه ای به غذا می دهد، استفاد می کرده است.این افراد متخلف، غذاهای آماده را در کاغذهای کتابهایی که پر از جوهر است، به مشتریان می فروختند.

ابوبکر گفت: آنها تمام گوشتهای خود را کباب می کردند، آنها گوشتهای نذری مربوط به موسم حج سال گذشته را مورد استفاده قرار می دادند.



وی افزود: ما از مسموم شدن مشتریان خود نمی ترسیم، چرا که این کار را از سالها پیش انجام می دهیم، بدون اینکه از کسی شکایت دریافت کنیم.

وی افزود: حرارت خورشید برای پاک شدن کبابهایش از آلودگی کافی است و درصددم تا شعبه هایی در مکه مکرمه به ویژه در آستانه موسهای رمضان و حج آینده دایر کنم.

اما ایمن الصبحی از مسئولان شهرداری مکه مکرمه در این باره گفت: نقش ما فقط تهیه بیانیه و ابلاغیه است و تیمهای میدانی مسئول مبارزه با این تخلفات هستند.

یک منبع در کمیته فرعی مقابله با پدیده های منفی در مکه مکرمه اعلام کرد: تلاشهای گسترده ای برای جلوگیری از هر گونه اقدامی که تخلف از قوانین و مقررات است، به کار می گیرند.