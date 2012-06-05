طرح ایده راه اندازی قطار محلی در محور بندرعباس - حاجی آباد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی دوشنبه شب در پایان بازدید از خط دوم راه آهن بندرعباس - بافق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر در مورد طرح راه اندازی قطار محلی بیان داشت: در طول مسیر بندرعباس - حاجی آباد روستاها و شهرهای مختلفی قرار دارد که برای تسهیل جابه جایی اهالی این شهرها و روستاها طرح راه اندازی قطار محلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه ایده طرح قطار محلی قابل اجراست، تصریح کرد: از این رو یک قطار با دو واگن برای جابه جایی اهالی شهرهای حاجی آباد، فین و روستاهای در مسیر در نظر خواهیم گرفت. این طرح می تواند در جابجایی سهل و آسان شهروندان موثر باشد.

عزیزی افزود: این طرح در سایر استانها در حال اجراست و سعی خواهیم کرد این طرح را در مسیرهای ریلی داخل استان اجرایی کنیم.

طرح راه اندازی قطار محلی زمانی که یکی از اهالی آبادی پیشدان با استاندار دیدار کرد خواستار جابه جایی دانش آموزان این آبادی از فین تا این روستا شد، مطرح شد.