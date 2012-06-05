انتقاد تند انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران از هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر،انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با صدور نامه‌ای سرگشاده به آیت الله هاشمی رفسنجانی از مواضع اخیر وی در خصوص رابطه با آمریکا و بیداری اسلامی انتقاد کرد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:



«من خیالم از ادامه انقلاب اسلامی راحت است، اما چیزی که من را نگران می‌کند این است که بعضی از روحانیون زندگی طلبگی خود را رها کنند و به اشرافی گری و رفاه طلبی روی بیاورند که در این صورت ممکن است اعتماد عده‌ای از مردم به روحانیت و به تبع آن از انقلاب اسلامی سلب شود.»

(بخشی از بیانات امام خمینی(ره) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 28/4/1362)



جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی

به رسم ادب، احترام و اخلاق؛ سلام علیکم

ما دانشجویان به عنوان افرادی غیر وابسته به گروه‌ها، احزاب سیاسی و جناح‌های دروغین موجود در جامعه برحسب وظیفه شرعی و انقلابی و سیاسی خود مبنی بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر و به دنبال اتهامات سیاسی-اقتصادی چندین ساله و بی پاسخ مانده‌ای که به شما و خانواده شما علی الخصوص دو فرزند دلبندتان وارد است، و به خاطر دایره تبعیضی که دور خاندان شما کشیده شده است و به خاطر نوع زندگی خود و اطرافیانتان که برخلاف زندگی طلبگی است چه برسد به زندگی یک مسئول بلند پایه نظام، و به خاطر اظهارات تاسف برانگیز و دنیا طلبانه شما در مورد رابطه با آمریکا بر خود واجب دانستیم چنین نامه‌ای رابه شما بنویسیم تا شاید در این دنیا و قبل از فرارسیدن مرگ که قطع کننده شهوت‌ها و ازبین برنده آرزوها است در شما تحولی ایجاد شود تا با پذیرش اشتباهات خود در این مدت 22 ساله اخیر و جبران آنها، سرنوشتی جز سرنوشت مرحوم منتظری را که مورد غضب امام امت قرار گرفت، برای خود رقم بزنید.

آقای هاشمی

آیا اگر حتی یک نفر از نزدیکان درجه سه شما هم در هواپیمای مسافربری‌ای که توسط نیروی دریایی ارتش آمریکا بدون هیچ دلیلی و تنها به خاطر ایرانی بودن مورد اصابت قرار گرفت و جان خود را ازدست می‌داد، باز هم به خود اجازه می‌دادید که از رابطه با آمریکا سخن به میان آورید؟ آمریکائی که نه تنها به خاطر انجام این رذالت معذرت خواهی نکرد بلکه از این کار حمایت هم کرد! ذکر همین یک نکته از هزاران درمورد اعمال خبیثانه آمریکا کافی است تا هر فردی با ماهیت این استکبار کثیف آشنا شود.

حال شما چگونه به خود اجازه می‌دهید که در این روزها که هژمونی آمریکا روبه افول است از برقراری رابطه با آمریکا دم بزنید؟ شما واقعا خود را یار و مرید امام(ره) می‌دانید؟ شاید این جمله حضرت امام را که می‌فرماید :"آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند" فراموش کرده‌اید! یا شاید هم فکر می‌کنید که این ها شعارهایی است که دورانشان گذشته است.

آقای هاشمی

چرا در حالی که حتی آمریکا هم به این نکته اذعان دارد که انقلابیون کشورهای منطقه در پی اسلام هستند و برای حاکم شدن و جاری شدن احکام اسلام در کشورشان قیام کرده‌اند، شما اصرار دارید که از این بیداری اسلامی با عنوان بهار عربی یاد کنید؟ کلمه‌ای که بر حسب اتفاق سران کشو‌های غربی هم بر روی آن تکیه می‌کنند و به آن اصرار می‌ورزند!

آقای هاشمی

زمانی که پرونده رسوائی مالی شرکت توتال فرانسه مطرح شد و دردادگاه ثابت شد که چند میلیون یورو در حدود ده سال پیش به منظور پول شویی و از بین بردن رد حضور فرزندتان در این پرونده به حساب یکی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی ریخته شده بود، اگر شما حکم محکومیت فرزند دلبند خود را تایید می‌کردید و وی را از مسئولیت‌ها و فعالیت‌های سیاسی منع می‌کردید دیگر این اتفاق می‌افتاد که وی در چهار و همچنین هشت سال بعد در جریان دو انتخابات مهم وسرنوشت ساز کشور دست به تخریب نظام و سپاه و بسیج و دولت بزند وبه گونه‌ای علیه امنیت ملی کشور اقدام کند و پس از آن هم به خارج از کشور بگریزد؟

آقای هاشمی

هنوز هم دیر نشده است، شما می‌توانید به جای حمایت‌های بی دلیل ازفرزندتان با حمایت از رسیدگی به پرونده پسر خود در مراجع ذی ربط وعدم دخالت درروند اجرایی این پرونده، بخش کوچکی از اعتماد از دست رفته مردم به خود را باز یابید.

آقای هاشمی

راستی شما علت حکم خنده‌دار دخترتان فائزه هاشمی را می‌دانید؟ علت این است که عده‌ای از افراد ذیربط به جای ترس از خدا و آخرت، از شما و ازدست دادن جایگاه و پستشان می‌ترسند! شما می‌توانید با اعلام اینکه حاضرید حکم واقعی در خصوص دخترتان صادر و اجرا شود، اعتماد از دست رفته مردم به خود را که خواسته یا ناخواسته عنوان مسئول بودن نظام را به یدک می‌کشید برگردانید.

آقای هاشمی

به راستی شما اگر همه ثروت خود و فرزندانتان را از راه حقوق شرعی و قانونی و در پی انجام مسئولیت در جمهوری اسلامی بدست آورده‌اید-که اگر این طور باشد جای بسی تعجب دارد که چرا بسیاری از مسئولین نظام بر خلاف شما و دوستانتان از چنین ثروتی برخوردار نیستند!؟ - آیا درست است که این چنین اشراف گونه زندگی کنید؟! پیامبر(ص)، امام علی (ع)، ائمه، امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(مدظله العالی) این گونه زندگی می‌کردند و می‌کنند؟! آیا با این سبک زندگی می‌توانید درد مردم مستضعف نقاط محروم کشورو یا حتی جنوب همین شهری که شما در شمال آن زندگی می‌کنید را درک کنید؟! آیا تا به حال نهج البلاغه خوانده‌اید و به این نکته پی برده اید که این دنیا شرش زیاد است وخیرش کم؟ اگر خوانده‌اید و عمل نمی‌کنید که وای برشما و اگر خوانده‌اید و فراموش کرده‌اید بد نیست که به خودتان یاد آوری کنید.