اقدام جدید ریاست جمهوری/ افتتاح فروشگاه حقوقی و عرضه DVD قوانین کشور

عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقبال کارشناسان و حقوقدانان از سامانه قوانین و مقررات خبر داد و افزود: این سامانه http://dotic.ir که اسفند سال گذشته توسط رئیس جمهور رونمایی شد هر ماه به روز می شود.
وی در پاسخ به اینکه در قسمت جستجوی سایت برخی کاربران مشکل دارند گفت: کاربران اعم از شهروندان، دانشجویان، وکلا و حقوقدانان اگر با سایت مشکلی دارند حتما اطلاع داده تا موارد و مشکلات برطرف شود.
مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اظهار داشت: فروشگاه انتشارات و محصولات تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری واقع در خیابان ولیعصر- قبل از جمهوری پلاک 1158 تا 10 روز دیگرافتتاح می شود که علاقمندان می توانند برای تهیه کتب و DVD قوانین کل کشور به این فروشگاه مراجعه کنند.
رحیمی اصفهانی گفت: قیمت هر DVD حدود چهار هزار تومان بوده و کاربر با 10 دقیقه آموزش می تواند قوانین و مقررات 100 ساله کشور را در اختیار داشته باشد. در ضمن می تواند با تحویل DVD و پرداخت فقط هزار تومان هر ماه اطلاعات به روز شده را تحویل بگیرد.
وی با بیان اینکه کار بارگذاری تمامی قوانین و مقررات کشور بر روی سایت اینترنتی به اتمام رسیده است گفت: قوانینی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد تدوین و تنقیح قرار گرفته از سال 1285 تا 1390 است که شامل تمامی قوانین و مقررات کشور همراه با مصوبات هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی محیط زیست، شورای عالی بیمه و... است.
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