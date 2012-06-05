اقدام جدید ریاست جمهوری/ افتتاح فروشگاه حقوقی و عرضه DVD قوانین کشور

عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقبال کارشناسان و حقوقدانان از سامانه قوانین و مقررات خبر داد و افزود: این سامانه http://dotic.ir که اسفند سال گذشته توسط رئیس جمهور رونمایی شد هر ماه به روز می شود.

وی در پاسخ به اینکه در قسمت جستجوی سایت برخی کاربران مشکل دارند گفت: کاربران اعم از شهروندان، دانشجویان، وکلا و حقوقدانان اگر با سایت مشکلی دارند حتما اطلاع داده تا موارد و مشکلات برطرف شود.

مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اظهار داشت: فروشگاه انتشارات و محصولات تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری واقع در خیابان ولیعصر- قبل از جمهوری پلاک 1158 تا 10 روز دیگرافتتاح می شود که علاقمندان می توانند برای تهیه کتب و DVD قوانین کل کشور به این فروشگاه مراجعه کنند.

رحیمی اصفهانی گفت: قیمت هر DVD حدود چهار هزار تومان بوده و کاربر با 10 دقیقه آموزش می تواند قوانین و مقررات 100 ساله کشور را در اختیار داشته باشد. در ضمن می تواند با تحویل DVD و پرداخت فقط هزار تومان هر ماه اطلاعات به روز شده را تحویل بگیرد.

وی با بیان اینکه کار بارگذاری تمامی قوانین و مقررات کشور بر روی سایت اینترنتی به اتمام رسیده است گفت: قوانینی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد تدوین و تنقیح قرار گرفته از سال 1285 تا 1390 است که شامل تمامی قوانین و مقررات کشور همراه با مصوبات هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی محیط زیست، شورای عالی بیمه و... است.

رحیمی اصفهانی با بیان اینکه بیش از 160 مرجع در کشور توانایی وضع مقررات دارند گفت: هم اکنون 61 هزار قانون و مقررات کشور بر روی این سایت بارگزاری شده و تمامی شهروندان می توانند به صورت رایگان از این قوانین استفاده کنند. این سایت در مدت 2 سال و با 400 هزار نفر ساعت تکمیل و راه اندازی شده است.