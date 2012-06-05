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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

عسگریان:

78.2 درصد خانوارهای شهری طارم از گاز طبیعی برخوردار شدند

78.2 درصد خانوارهای شهری طارم از گاز طبیعی برخوردار شدند

طارم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از بهره مندی 78.2 درصدی خانوار شهری شهرستان طارم خبر داد و گفت: از دو شهر این شهرستان، آببر به بهره برداری رسیده، پیمانکار اجرایی شبکه داخلی گازرسانی به شهر چورزق نیز انتخاب و خط تغذیه آن در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان صبح سه شنبه در جریان بازدید از روند گازرسانی در شهرستان طارم افزود: از 97 روستای این شهرستان، عملیات گازرسانی در 9 روستا تداوم داشته و عملیات گازرسانی به 38 روستای دیگر نیز در دست برنامه است.

وی از بهره مندی شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی شهرستان طارم از نعمت گاز طبیعی خبر داد و افزود: اجرای 18 کیلومتر خط انتقال گاز، 90 کیلومتر شبکه ‌تغذیه و توزیع گاز، نصب 592 علمک در شهرستان طارم، از دیگر اقدمات شرکت گاز استان زنجان در ارائه خدمات مشترکین و هم استانی های عزیز است. 

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان همکاری مردم منطقه را مهم ترین عامل اتمام طرح های گاز رسانی در موعد مقرر عنوان کرد و ادامه داد: تلاش بسیجی وار کارکنان خدوم شرکت گاز استان زنجان، ارائه بهترین خدمات در کمترین زمان ممکن به شهروندان و مردم قدردان این استان است.
 
کد مطلب 1618807

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