دلایل شکست ایران برابر استرالیا/ مشکل والیبال ایران هنوز حل نشده است

محمود افشاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه نباید برای شکست تیم ملی والیبال مقابل استرالیا به دنبال مقصر بود، اظهارداشت: از نظر من بهترین مربیان دنیا هم محدود به عملکرد بازیکنان هستند. باخت امروز تیم ملی را هم نباید به گردن کسی انداخت و حتی نباید دنبال مقصر این نتیجه بود. چون مجموعه تیم هستند که موجب رقم خوردن یک برد یا باخت می‏شوند.

وی ادامه داد: در مورد چگونگی بازی امروز ملی‏پوشان و عملکردی که مقابل استرالیا داشتند باید دید که در طول 48 ساعت قبل چه اتفاقی در اردوی تیم ملی افتاده است. چه تمریناتی شده است و از نظر آماده سازی روحی و روانی چه کارهایی انجام شده است؟ ما خبر نداریم و هر آنچه می‎دانیم از خبرهای دریافتی است.

مربی والیبال ایران به دیدار امروز تیم ملی والیبال برابر استرالیا اشاره کرد و گفت: کاملا مشهود بود که تیم ملی دوست داست خوب بازی کند اما دست کم گرفتن حریف مانع از آن شد. وقتی استرالیا توسط بازیکن همه کاره خود یعنی "ادگارد" جریان بازی را به دست گرفت، تیم ایران طرح و برنامه‎ای برای از کار انداختن او نداشت. ما نه برای دفاع روی تور و نه برای انتهای زمین برنامه‏ای نداشتیم تا بتوانیم این بازیکن را از کار بیندازیم درحالیکه خیلی از امتیازات استرالیا به این بازیکن ختم می‏شد.

افشاردوست با بیان اینکه برخلاف دو دیدار گذشته تیم ملی والیبال ایران امروز در سرویس عملکرد خیلی خوبی نداشت، خاطرنشان کرد: در برخی دقایق هم دریافت‎های خوبی نداشتیم که باعث می‏شد پاسور تیم به اجبار از پاس‏های بلند استفاده کند واین پاس‎ها هم کمتر در دفاع خوب حریف اسیر می‏شد.

کمک حسین معدنی در کادر فنی پیشین تیم ملی والیبال با تاکید براینکه هیچ نشانی از والیبال کند در تیم استرالیا مشهود نبود، یادآور شد: خیلی از دوستان پیش از بازی گفته بودند که والیبال استرالیا به نسبت کره جنوبی و چین کند است و می‌توانیم خیلی راحت برابر این تیم بازی کنیم درحالیکه امروز کندی در کار بازیکنان استرالیا ندیدیم.

وی تصریح کرد: در هر صورت والیبال ایران به خاطر همه این دلایل امروز شانسی برای پیروزی نداشت اما با صبر و حوصله می‎توان امیدوار بود به اینکه اتفاقات خوبی برای والیبال ایران رخ خواهد داد. هیچ چیزی از ارزش‎های بازیکنان ما کم نشده است فقط اینکه باید روی بازی‏های آتی تمرکز کافی داشته باشند.

" تمام نقاط ضعفی که به آن اشاره کردید از زمانیکه آغاز شد که بازیکنان در آغاز گیم دوم به صورت متوالی مرتکب خطای فردی شدند و پس از آن نتوانستند تمرکز کافی را داشته باشند. با این موضوع موافق هستید؟"، افشاردوست در پاسخ به این پرسش مهر گفت: اینکه تیم ملی یا تیم‏های باشگاهی ما هنگام عقب افتادن از حریف نمی‎توانند آرامش خود را حفظ کرده و با آرامش و حفظ شادابی بازی را دنبال کنند، مشکل والیبال ایران است که هنوز حل نشده است. همین مسئله امروز دردسرساز شد.

مربی پیشین تیم ملی والیبال با اشاره به دیدار روز چهارشنبه برابر پورتوریکو که هر سه دیدار گذشته خود در رقابت‏های انتخابی المپیک را واگذار کرده است، گفت: درست است که این تیم تا امروز نتایج خوبی نگرفته است اما هر تیمی که دست گرفته شود،خطرناک خواهد شد. جدا از این مسئله والیبال ایران درسطح بالاتری نسبت به پورتوریکو است و تیم ملی با کمی تمرکز می‏تونند فردا پیروز شود. فقط بازیکنان می‏گویم که اصلا نگران نباشند و شکست امروز را کاملا فراموش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز سه شنبه تیم ملی ایران با نتیجه سه بر یک مغلوب استرالیا شد. این دیدار در توکیوژاپن برگزار شد.